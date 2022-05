Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Cristiano Ronaldo (37) ist vermutlich einer der besten Fußballer aller Zeiten. In seiner Vita sind die größten Vereine der europäischen Top-Ligen zu finden, unter anderem gewann er mit Rekordmeister Real Madrid ganze viermal die Champions League. Dass hinter so viel Erfolg auch eine Menge Disziplin steckt, ist logisch. Und das liegt offenbar in der Familie, denn Cristianos Sohn Cristiano Ronaldo Jr. (11) macht ihm langsam Konkurrenz.

Auf Instagram teilt der Profifußballer jetzt einen Schnappschuss mit seinem ältesten Sohn. Beide zeigen nur in Boxershorts bekleidet ihre prallen Muskeln. Auch wenn Cristianos Spross noch nicht ganz an seinen Papa rankommt, ist deutlich zu erkennen, dass er vermutlich in die Fußspuren seines berühmten Vaters treten will. Cristiano schreibt dazu: "Erholungszeit mit meinem Jungen" mit zwei Eis-Emojis. Vermutlich haben Vater und Sohn gemeinsam ein Kältebad genommen, um ihre Muskeln nach dem Training optimal zu entlasten, denn beide spielen momentan für den Verein Manchester United.

Das Bild kommt auch bei Cristianos Followern gut an. So schreibt der marokkanische Fußballprofi Driss Fettouhi (32) beeindruckt: "Die Gegenwart und die Zukunft." Ein anderer Fan schließt sich mit den Worten "Der Beste aller Zeiten mit seinem kleinen König" an. Cristianos Community prophezeit seinem Sohn offenbar schon eine glorreiche Zukunft.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Mai 2018

Getty Images Cristiano Ronaldo Sohn Cristiano Ronaldo Jr.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

