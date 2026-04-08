"Unachtsam": Ein Hacker erpresst Simone Thomalla um Geld

Simone Thomalla (60) ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Ein Unbekannter hat sich Mitte März Zugang zum Instagram-Account der Schauspielerin verschafft und fordert nun Geld für die Freigabe. Am 14. März klickte die Mama von Are You The One?-Moderatorin Sophia Thomalla (36) unachtsam auf eine weitergeleitete E-Mail – wenige Augenblicke später war ihr Profil gesperrt und sie hatte keinen Zugang mehr. "Ich habe unachtsam und unkonzentriert irgendwo draufgeklickt – und zack, war es passiert. Mein Instagram-Account war praktisch sofort gesperrt. Ich hatte keinen Zugang mehr dazu", erklärte Simone merklich betroffen gegenüber der Bild-Zeitung. "Der ist aber für mich als Schauspielerin wichtig, weil es ein Weg ist, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben."

Kurz nach der Sperrung meldete sich der Erpresser bei der "Frühling"-Darstellerin, die seit Ende 2024 mit René Merten liiert ist. "Er hat mir geschrieben: 'Ich bin kein schlechter Mensch'", berichtete die Schauspielerin. Der Hacker habe ihre Zugangsdaten geändert und verlangte zunächst 1.400 Euro für die Freigabe. Auf Anraten von IT-Spezialisten zahlte Simone schließlich das geforderte Geld. Der Erpresser schickte ihr daraufhin zwar neue Zugangsdaten, doch diese funktionierten nicht. Stattdessen folgte eine weitere Geldforderung, auf die sie jedoch nicht mehr einging. Die Schauspielerin hat inzwischen bei der Polizei Berlin Anzeige erstattet und einen Medienanwalt beauftragt.

Besonders enttäuscht zeigte sich Simone von der mangelnden Unterstützung durch Instagram-Betreiber Meta. Obwohl sie auf allen möglichen Wegen versuchte, den Konzern zu kontaktieren, stieß sie auf taube Ohren. "Sie haben auch geantwortet. Aber sie haben geschrieben: 'Lieber Ali...' Ich habe denen fast verzweifelt versucht klarzumachen, dass ich Simone Thomalla bin und dieser Mensch meinen Account gekapert hat", erzählte sie. Selbst nach einem Telefonat mit Meta erhielt sie lediglich eine E-Mail mit der Anrede "Lieber Ali" und einem Dank für das Gespräch. "Ich bin wirklich mit den Nerven am Ende. Niemand scheint mir helfen zu können", resümierte die verzweifelte Schauspielerin, die seit nunmehr 15 Jahren die Hauptrolle in der ZDF-Herzkino-Serie "Frühling" spielt, gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

RTL Simone Thomalla, "Let's Dance"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / simonethomalla Simone und Sophia Thomalla im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Simone Thomalla und René Merten, Dezember 2025