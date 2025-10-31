Aleks Petrovic und Vanessa bald bei "Prominent getrennt"?

Auf Social Media überschlagen sich gerade die Mutmaßungen: Drehen Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) gerade heimlich für die neue Staffel von Prominent getrennt? Mehrere Trash-Gossip-Seiten wollen genau das beobachtet haben. So soll Vanessa aktuell auf dem Weg nach Südafrika sein, wo das Format gedreht wird. Gleichzeitig sorgen ungewohnt formulierte Antworten in Aleks’ jüngsten Fragerunden für Stirnrunzeln. Der Reality-Star klingt vielen Followern zufolge plötzlich ganz anders als sonst. Ein Indiz dafür, dass auch er gerade für einen Dreh außer Landes ist?

Den Anfang machte der Account realitytvporträts, der behauptete, Vanessa sei in Richtung Südafrika gestartet. Kurz darauf legten weitere Seiten nach und sammelten Indizien. Insbesondere die Q&A-Sequenzen bei Aleks fütterten die Gerüchteküche. Ramon Wagner teilte bei itgirlagenten einen Screenshot aus der Fragerunde und kommentierte: "Wer auch immer diese Fragerunde beantwortet, es ist definitiv nicht Aleks. Keine einzige Antwort klingt nach ihm." Dass Profile kurzzeitig "fremdgeführt" werden, wenn Stars unter Vertrag drehen, ist in der Szene nichts Ungewöhnliches – doch ob das hier der Fall ist, bleibt offen.

Aktuell stellen Vanessa und Aleks bei Temptation Island V.I.P. ihre Liebe auf die Probe – und schon vor der Ausstrahlung brodelten Gerüchte über den Ausgang der Show. Ein aufsehenerregendes Top von Vanessa hatte im Sommer für Trennungsspekulationen gesorgt. Mit verschiedenen Aussagen befeuerten sie und auch Aleks die Diskussionen um ihren Beziehungsstatus zusätzlich. Auch Emmy Russ (26) sorgte immer wieder für neuen Gesprächsstoff: Die Blondine lieferte mehrfach subtile Hinweise darauf, dass zwischen ihr und Aleks mehr gelaufen sein könnte. Ob sich die Wege von Vanessa und Aleks tatsächlich getrennt haben und sie vielleicht deswegen schon wieder gemeinsam vor der Kamera stehen, bleibt abzuwarten.

IMAGO / Gartner Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" 2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025