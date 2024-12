Führerschein-Eklat: Jakub Merlan-Jarecki verklagt Polizei

Am vergangenen Montag hatte Jakub Merlan-Jarecki (29) einen Verkehrsunfall in Köln. Gegen 16:40 Uhr kollidierte Kate Merlans (37) Noch-Ehemann laut Bild mit seinem Audi Q5 am Bonner Verteiler mit einem anderen Fahrzeug, wobei ein geringer Sachschaden entstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein, da er angeblich ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen sein soll. Der Fußballer lässt das jedoch nicht auf sich sitzen: Er kündigte an, die Polizei auf Schadensersatz zu verklagen.

Jakub zeigte sich empört über das Verhalten der Beamten: "Ich werde auf jeden Fall über meinen Anwalt gegen die Polizei auf Schadensersatz klagen. Ich stand dann da wortwörtlich im Regen und musste Freunde anrufen, damit die mich dort abholen. Das war total demütigend." Die Polizei bestätigte das Verfahren gegen Jakub. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Blatt: "Bei der routinemäßigen Überprüfung kam heraus, dass der Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs ist. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet wegen Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis." Es steht sogar der Verdacht im Raum, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht sein könnte. Jakub hingegen widerspricht diesen Anschuldigungen vehement. Er betonte: "Ich habe meinen Führerschein wirklich 2023 abgegeben, aber das endete mit einem Freispruch. Deshalb habe ich auch den Führerschein zurückbekommen."

Jakub und Kate trennten sich im August dieses Jahres nach mehreren On-off-Beziehungen. Böses Blut scheint es zwischen den Realitystars jedoch nicht zu geben, wie der Influencer jüngst in seiner Instagram-Story verriet: "Ich werde kein einziges böses Wort verlieren. Ich habe zu viel Respekt für Kate. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich schätze alles, was war, und sie als Person."

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

