Mel C. mischt sich in Victoria Beckhams Familienstreit ein

Ein Familienstreit erschüttert den Beckham-Clan: Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat am Montag auf Instagram ein sechsseitiges Statement veröffentlicht, in dem er seine berühmten Eltern David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) scharf angreift. Der 26-Jährige behauptet, seine Familie habe seine Beziehung zu Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) sabotiert, pflege für Social Media "falsche Freundschaften" und kontrolliere "seit Beginn an mein ganzes Leben die Erzählungen in der Presse über unsere Familie". Die Anschuldigungen soll Victoria zeitgleich mit der Welt gelesen haben – "in Tränen" und "am Boden zerstört", wie es heißt. Während die Eltern öffentlich schweigen, kochen die Emotionen hinter den Kulissen hoch, sogar zwischen den Geschwistern.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt nun Melanie C. (52). Die frühere Kollegin von Victoria aus Spice Girls-Zeiten sprach mit The Times über das Thema "Nepo-Babys" und zog einen indirekten Vergleich zu Bekannten mit anderen Erziehungsstilen. "Es ist so schwer, im Schatten eines erfolgreichen Elternteils zu stehen. Wir haben das mit dem Nepo-Baby irgendwie akzeptiert … Scheiß drauf, machen wir’s einfach!", sagte die Sängerin. Gleichzeitig erklärte sie, ihre Tochter Scarlet bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten zu haben: "Ich habe diese Entscheidung getroffen, als sie ein Baby war." Judgen wolle sie Freundinnen nicht, betonte sie, doch ihre eigenen Erfahrungen mit Ruhm hätten sie geprägt. Laut People sollen Victoria und David Beckham trotz Brooklyns Rundumschlag bereit sein, die Tür jederzeit zu öffnen: "Sie würden ihn in einer Minute zurücknehmen. Sie lieben Brooklyn und sind über alles entsetzt", zitierte das Magazin eine Quelle.

Hinter den Kulissen zeigen sich auch unter den Geschwistern Risse: Schwester Harper Seven Beckham (14), früher eng an Brooklyns Seite, meldete sich am Samstag auf Instagram – allerdings nur, um Bruder Romeo Beckham (23) zu dessen Modelauftritt in Paris zu gratulieren. Romeo soll Brooklyn inzwischen in den sozialen Medien blockiert haben. Melanie C. und Victoria verband über Jahre der Touralltag – die Musikerin betont heute aber bewusst die kontrollierte Privatsphäre für ihre Tochter, während die Designerin seit jeher mit der öffentlichen Neugier auf ihre Familie lebt. In diesem Spannungsfeld prallen jetzt Nähe, Loyalität und der ständige Blick der Öffentlichkeit aufeinander.

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls