Diesen Promis traut Thorsten Legat die Dschungelkrone zu

Ex-Dschungelcamp-Bewohner Thorsten Legat (57) meldet sich mitten in der laufenden Staffel mit einer klaren Ansage zu Wort und verteilt Vorschusslorbeeren – aber auch Kritik. Im Gespräch mit RTL zählt der Das große Promi-Büßen-Teilnehmer seine Favoriten auf: "Eine gewisse Simone Ballack, die sehr kompatibel rüberkommt, die sehr viel Lust an dieser Sendung hat und die auch Hardcore ist in ihrer Art und Weise, die tut und macht und keinen Streit anfangen will oder sonst was." Der Fitnessfan sieht die frühere Frau von Fußballstar Michael Ballack (49) mit an der Spitze: "Sie wird auch hin und wieder missverstanden. Sie hat ganz große Möglichkeiten auf die Dschungelkrone."

Direkt dahinter sieht er Hardy Krüger jr. (57), den er als "impulsiven Macher" und "sehr leisen Vertreter" beschreibt. "Hunde, die bellen, beißen nicht. Wenn der gereizt wird, dann schafft er das wirklich", behauptet Thorsten, der dem Schauspieler im richtigen Moment Durchsetzungskraft zutraut. Doch es gibt nicht nur Lob für die Dschungelcamper. Thorsten kritisiert zudem, dass sich viele Promis verstellen würden. Er äußert sich gegenüber dem Sender: "Die eine Sache ist eben, da sind Leute in diesem Camp, die sind nicht authentisch. Sie spielen eigentlich nur eine Rolle, um Follower zu bekommen und mit Instagram Geld zu verdienen."

Im Camp ließ Hardy bereits tief blicken und öffnete sich emotional wie selten. Der Schauspieler sprach über den schwersten Moment seines Lebens: den Tod seines Sohnes. "Er hat vergessen zu atmen", erzählte Hardy sichtlich bewegt seinen Mitbewohnern Mirja du Mont (50) und Patrick Romer (30). Der Verlust des kleinen Paul-Luca während er direkt neben ihm lag, prägte ihn nachhaltig. Auch Jahre später ist der Schmerz allgegenwärtig. "Niemand kann sich vorstellen, was uns widerfahren ist. Niemand, der nicht selbst ein Kind verloren hat. Es ist ein Albtraum, der einfach nicht aufhören will", betonte Hardy zudem in einem Interview mit Bild.

IMAGO / BOBO Thorsten Legat, ehemaliger Fußballspieler

RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer und Hardy Krüger jr. im Dschungelcamp 2026