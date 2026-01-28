Thorsten Legat findet Dschungelstars "nicht authentisch"

Das Dschungelcamp ist in aller Munde. Das Format erfreut sich auch in diesem Jahr wieder unzähliger Zuschauer. Einer von ihnen ist Thorsten Legat (57). Allerdings muss der frühere Fußballer zugeben, dass ihn einige der diesjährigen Camper nicht überzeugen können – sie seien "nicht authentisch". "Ich will jetzt nicht groß auf der Tube kloppen, aber das, was ich jetzt hier sehe, ist mit verschiedenen Brillen. Die eine Sache ist eben, da sind Leute in diesem Camp, die sind nicht authentisch", erklärt er gegenüber RTL. Thorsten wirft ihnen vor, "sie spielen eigentlich nur eine Rolle, um Follower zu bekommen und mit Instagram Geld zu verdienen".

Neben den vermeintlichen Schauspielern gebe es aber auch einige Größen, die den Kern der Show verstanden haben und seiner Meinung nach vieles richtig machen. "Die andere Gruppe, die ich da benenne, ist sehr authentisch, sind vom Charakter her, so wie man sie kennt. Sie sind Garanten dafür, dass sie auch das Dschungelcamp verstehen", betont er und ergänzt: "Bleib authentisch, bleib real, sei Teamplayer, geh über deine Grenzen, geh bis an deine Grenzen, spring über deinen Schatten und dann wirst du sehen, was dabei rauskommt." Welchen Kandidaten er welcher Gruppe zuordnet, verrät der Vater von Nico Legat (27) aber nicht.

Thorsten war selbst schon zweimal im Dschungelcamp – man könnte meinen, der Realitystar weiß also, wovon er spricht. Kein Wunder also, dass er den aktuellen Campern und allen Zukünftigen noch den einen oder anderen Tipp mitgibt. "Du musst real sein, authentisch sein. Zwei Hauptfaktoren, die immer wichtig und vernünftig rüberkommen beim Zuschauer. Dann den Ehrgeiz, Leidenschaft, Bereitschaft, Wille, genau wie im Fußball auch. Geh an deine Grenzen, geh über deine Grenzen, spring über deinen Schatten und versuche als Teamplayer zu agieren und zu funktionieren und nicht gegen das Team", gibt Thorsten zu verstehen. Weitere Tipps wird er sicher auch am kommenden Donnerstag geben, wenn er gemeinsam mit Robby Hunke um 20.15 Uhr live und exklusiv auf RTL+ die Dschungel-Fußball-Konferenz IBES x VfB kommentieren wird.

RTL Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp 2024

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Stephen Dürr und Hardy Krüger Jr. im Dschungelcamp 2026