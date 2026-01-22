Heidi Klum als Hai-Di: Modelmama ergattert Rolle bei Disney

Heidi Klum (52) landet im Disney-Universum – und wird zur Hai-Dame mit Biss! Das Model und TV-Gesicht spricht im kommenden Pixar-Film "Hoppers" eine elegante Unterwasserfigur, die sogar ihren Namen trägt: "HAIdi". Eingesprochen hat Heidi die Rolle in Berliner Studios, Kinostart ist der 5. März. Gegenüber Bild schwärmte Heidi: "Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in 'Hoppers' nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen: Die Hai-Dame heißt nämlich HAIdi." Und weiter: "Nachdem ich mit meinen Kindern 'Findet Nemo' bestimmt fünfzigmal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar-Figur zu spielen." Für Fans, die Heidi sonst als Moderatorin von Germany's Next Topmodel kennen, ist das der überraschende Sprung ins Animationsabenteuer – inklusive Familienbonus für die Kinoabende.

"Hoppers" erzählt die Geschichte von Mabel Tanaka, einer Teenagerin, die dank neuer Technologie mit Tieren kommunizieren kann und dadurch auf Geheimnisse stößt, die ihre Fantasie übertreffen. Regisseur Daniel Chong führt die Regie, produziert wird von Nicole Paradis Grindle, den Soundtrack steuert Mark Mothersbaugh bei. Bild veröffentlichte ein Studiofoto, das Heidi Seite an Seite mit ihrer animierten Hai-Dame zeigt – die beiden wirken wie ein Duo, das sofort Freundschaft geschlossen hat. Das Interview mit Heidi führte das Blatt bereits im November 2025, die vollständigen Einblicke sollen zum Kinostart erscheinen. Für Disney und Pixar bedeutet die prominente Besetzung frischen Glamour, für Heidi ein Debüt in einer Filmwelt, mit der sie und ihre Kinder seit Jahren verbunden sind.

Privat dürfte der Schritt perfekt in Heidis Familienroutine passen. Zu Hause wird traditionell zusammen geschaut, diskutiert und zitiert – besonders, wenn es um große Animationsklassiker geht. Die vierfache Mutter liebt es, Projekte zu wählen, die sie mit ihren Liebsten teilen kann, ob im Studio oder im Wohnzimmer. Zuletzt nahm sie die Zuschauer in einer Doku mit in ihren Alltag zwischen Jobs, Reisen und Familienmomenten. Auch bei GNTM bleibt sie die Gastgeberin, die mit sicherer Hand den Ton setzt, während sie außerhalb des Scheinwerferlichts auf gemeinsame Zeit mit Leni, Henry, Johan und Lou setzt – jetzt mit einer Hai-Dame im Gepäck, die ab März über die Leinwände schwimmt.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum bei der VIP Welcome Reception vor der Auslosung der FIFA WM 2026 in Washington, DC