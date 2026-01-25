Privates Workout: Arnold Schwarzenegger hat sich versteigert

Arnold Schwarzenegger (78) hat beim fünften Klima-Charity-Dinner im "Stanglwirt" vor den Toren Kitzbühels einen echten Hingucker unter den Hammer gebracht: sich selbst. Der Hollywoodstar lud am Donnerstagabend zu einer Auktion, bei der ein persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Bodybuilding-Champion und früheren Gouverneur von Kalifornien ersteigert werden konnte. Mindestgebot: 40.000 Euro – Training inklusive Motivationspower vom Terminator. Angereist war Arnold laut Gala bereits am Mittwoch aus Los Angeles, zum Event selbst erschien er leger im dezent trachtigen Janker, hellblauem Hemd und Jeans. Unter den prominenten Gästen waren bekannte Gesichter wie Ralf Möller (67), The BossHoss, Model Alena Gerber (36) sowie der Schauspieler Mark Keller (60). Auch Skilegenden wie Franz Klammer und Dominik Paris zählten zu seiner Begleitung.

Neben dem exklusiven Workout sorgten weitere Highlights für erhitzte Bietergefechte. Eine Luxusuhr von Audemars Piguet startete bei 60.000 Euro, dazu versprach ein Wohnzimmerkonzert von The BossHoss ab 25.000 Euro rockige Vibes in den eigenen vier Wänden. Die Musiker witzelten gegenüber oe24: "Vor zwei Jahren wurden wir für 100.000 Euro 'verkauft'. Vielleicht bietet ja heuer jemand mehr - es ist ja für einen guten Zweck." Der Erlös fließt in Arnolds "Climate Initiative", die auch heuer den "Austria World Summit" in Wien ausrichtet. Im Vorjahr brachte das Dinner 1,55 Millionen Euro ein, Top-Los damals: eine Uhr aus Arnies Privatbesitz für satte 170.000 Euro. Während in der "Goldenen Gams" die 86. Hahnenkammrennen eröffnet wurden, blitzte es beim "Stanglwirt" im Minutentakt.

Bereits rund zwei Monate zuvor hatten Arnold und sein Freund Ralf in Los Angeles ihr großes Herz gezeigt. Beim "Miracle on 1st Street"-Event verteilte der Schauspieler gemeinsam mit dem deutschen Muskelmann Truthähne und Lebensmittel an Hunderte bedürftige Familien. "Darum geht es – ums Teilen", erklärte Arnold vor Ort. Für den Star ist das jährliche Engagement längst zur Herzensangelegenheit geworden. "Es geht darum, dass sich jeder als Teil Amerikas fühlt, als Teil von Los Angeles und dieser Gemeinschaft", sagte er gegenüber Boyle Heights Beat News. Schauspieler Tom Arnold (66) zeigte sich beeindruckt von den langen Reihen und meinte: "Es sieht aus wie bei einem Taylor Swift-Konzert."

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

Getty Images Sascha Vollmer und Alec Völkel von The BossHoss beim Austrian World Summit in Wien, 3. Juni 2025

Imago Ralf Moeller und Arnold Schwarzenegger beim Miracle on 1st Street Turkey Giveaway und der Tree Lighting Ceremony in Los Angeles, November 2025