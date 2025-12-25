Palina macht Julian Claßen Liebeserklärung an Weihnachten

Palina und Julian Claßen (32) feiern Weihnachten mit großen Gefühlen – und das sichtbar für alle. Die Social-Media-Stars, die seit Ende November ihre Liebe öffentlich machen, teilten am 24. Dezember innige Festtagsgrüße auf Instagram. In ihrer Story widmete Palina ihrem Partner eine sehr persönliche Liebeserklärung. Zu einem Foto, auf dem die beiden Händchen halten, Julian sie verliebt ansieht und sie selbst direkt in die Kamera blickt, schrieb sie, wie dankbar sie für ihn sei und wie sicher sie sich an seiner Seite fühle. Die Botschaft endet mit einem warmen Weihnachtsgruß und dem Bekenntnis: "Du bist mein Mensch." Damit setzen die beiden ihren offenen Umgang mit ihrer Beziehung fort – mitten im Lichterglanz des Festes.

Die Worte, die Palina wählte, lesen sich wie ein kleines Tagebuch der Nähe: Sie sei dankbar, ihn gefunden zu haben, könne lachen, sie selbst sein und spüre Geborgenheit. Seit der offiziellen Bestätigung ihrer Beziehung gewähren die beiden fast täglich Einblicke in ihren Alltag – vom gemeinsamen Workout bis zu Ruhepausen auf dem Sofa. Das neue Weihnachtsfoto fügt sich nahtlos ein: ein unaufgeregter, intimer Moment, der mehr erzählt als jede lange Caption. Auffällig ist, wie sehr die zwei als Team auftreten. Die Geste des Händchenhaltens, sein Blick auf sie, ihr fester Blick in die Linse – es wirkt wie ein stilles Versprechen, das die beiden an diesem Tag mit ihren Followern teilen.

Abseits der glitzernden Feiertagsstimmung zeigen Palina und Julian sich online oft von ihrer nahbaren Seite. Die Influencerin hatte zuletzt sehr offen über persönliche Themen gesprochen und dabei viel Zuspruch erhalten – ein Zeichen, wie sehr ihr Austausch mit der Community von Ehrlichkeit lebt. Julian, der als Unternehmer und Content-Creator seit Jahren eine treue Online-Gefolgschaft hat, tritt in den gemeinsamen Clips meist als ruhender Pol an ihrer Seite auf. Im Netz wirken die beiden hingebungsvoll und aufmerksam im Umgang miteinander: kleine Gesten, kurze Blicke, gemeinsame Routinen. Genau diese Momente, die sonst oft privat bleiben, sind es, die ihre Fans nun an Weihnachten zu sehen bekommen – festlich, persönlich und ohne große Inszenierung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen feiern Weihnachten

Anzeige Anzeige

Instagram / palinamin Julian Claßen und seine Freundin Palina, März 2024