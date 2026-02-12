Epstein-Akten: Razzia bei Ex-Ministerpräsident von Norwegen

Norwegens ehemaliger Ministerpräsident Thorbjørn Jagland (75) steht jetzt im Fokus unangenehmer Verbindungen. Ermittler haben nun sowohl seine Wohnung in Oslo als auch sein Haus an der norwegischen Ostküste durchsucht. Denn der langjährige Spitzenpolitiker sieht sich im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (†66) schweren Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Demnach soll er während seiner Zeit als Generalsekretär des Europarates in Jeffreys Apartments in Paris und New York übernachtet und dessen Anwesen in Palm Beach besucht haben. Sogar die Immunität, die er durch seine frühere Position genoss, wurde vom Europarat kürzlich auf Drängen Norwegens aufgehoben, wie ZDFheute berichtet.

Im Kern steht der Verdacht, dass Thorbjørn als Spitzenfunktionär möglicherweise von Jeffrey Vorteile erhalten haben könnte, die sein politisches Handeln beeinflussten. Sein Anwalt teilte der Nachrichtenagentur NTB mit, dass sein Mandant vollumfänglich mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeite. Er betonte außerdem, dass der ehemalige Ministerpräsident nicht mit einer Anklage rechne, da bislang keine belastbaren Hinweise vorlägen. Dennoch dürften Jeffreys Verbindungen in höchste Kreise und die jüngsten Enthüllungen in Norwegen erheblichen Wirbel ausgelöst haben.

Erst kürzlich traten weitere prominente Namen aus den "Epstein-Akten" ans Licht. Der inzwischen verstorbene Sexualstraftäter war berüchtigt für sein weit verzweigtes Netzwerk zu Politikern, Prominenten und Wirtschaftsgrößen. Die neuesten Enthüllungen sorgen nun weltweit für Aufsehen und Erschütterung. Zuletzt rückt dabei immer wieder US-Präsident Donald Trump (79) in den Mittelpunkt der Kritik. Jedoch wies der damalige Geschäftsmann bisher alle Vorwürfe zurück. Wie es hingegen im Fall des ehemaligen Ministerpräsidenten Thorbjørn Jagland weitergeht, bleibt noch abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thorbjørn Jagland bei einer Pressekonferenz zur Brighton-Konferenz, 2012

Anzeige Anzeige

ActionPress / Uma Sanghvi/The Palm Beach Post/ZUMApress.com Jeffrey Epstein im Juni 2008

Anzeige Anzeige

Imago Demonstranten mit Plakat von Donald Trump und Jeffrey Epstein