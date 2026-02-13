Gordon Ramsay schwärmt von seiner langjährigen Ehefrau Tana

Gordon Ramsay (59) lässt in der neuen Netflix-Dokureihe "Being Gordon Ramsay" hinter die Kulissen seines Lebens blicken – und spricht dabei offen über die Liebe zu seiner Frau Tana Ramsay (50). Der Starkoch erzählt, wie er zwischen Familienalltag, TV-Projekten und dem Start seines neuen Restaurants 22 Bishopsgate pendelt und dabei bewusst gemeinsame Momente schützt. "Die Zeit, die wir zusammen haben, ist begrenzt, aber sie ist besonders", sagt Gordon im Gespräch mit dem Magazin Bella. Kennengelernt haben sich Gordon und Tana in den frühen 90ern, 1996 folgte die Hochzeit in London. Heute teilen sie ihr Leben mit ihren Kindern Megan, den Zwillingen Holly und Jack, Tilly, Oscar und dem kleinen Jesse – und feiern damit fast drei Jahrzehnte Beziehung.

Im Interview beschreibt Gordon Tana als "unglaubliche Unterstützung", die ihm geradeheraus sagt, ob ein Projekt "eine tolle Idee oder eine s**ße" ist. Genau diese Ehrlichkeit brauche er, betont der Fernsehkoch, der mit Sendungen wie "Hell’s Kitchen" und "Gordon Ramsay’s Kitchen Nightmares" weltweit bekannt wurde und weiterhin fünf Michelin-Sterne führt. Tana setzt im Gespräch mit Mirror einen klaren Akzent für das Miteinander: Man müsse sich "Zeit füreinander nehmen", und "Spaß ist wichtig". Sie blickt auf Phasen und Etappen einer langen Partnerschaft – und empfindet es als Geschenk, so früh zueinander gefunden und so viel gemeinsam erlebt zu haben.

Vor wenigen Tagen kam eine weitere Facette des Familienlebens ans Licht: Gordon und Tana zeigten sich bemerkenswert offen, als sie erstmals über die Spannungen rund um die Hochzeit von Tochter Holly und Adam Peaty (32) sprachen. Gegenüber der Zeitung Daily Mail stellte der TV-Koch klar: "Wir haben nichts falsch gemacht. Die Entscheidung, Adams Eltern nicht einzuladen, kam von Holly und Adam." Die beiden hätten sich strikt an den Wunsch des Brautpaares gehalten und betonten, dass es sich um eine Entscheidung handelte, die allein von Holly und Adam getroffen wurde.

Getty Images Gordon Ramsay und seine Frau Tana im September 2019

Getty Images Tana und Gordon Ramsay im August 2016 in Los Angeles

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017