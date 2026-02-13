Comeback ohne Ex: Sarah Ferguson will wohl wieder arbeiten

Sarah Ferguson (66) plant ihr Comeback ins Rampenlicht – und zwar ohne ihren Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor (65). Nach Tagen des Rätselratens über ihren Aufenthaltsort tauchte die Ex-Herzogin zunächst mit Freunden in den französischen Alpen auf und hält sich nun in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Dort verbringt sie auch Zeit mit ihrer jüngeren Tochter Prinzessin Eugenie (35), die beruflich bei einer Kunstmesse in Doha war. Laut der Daily Mail soll Sarah Freunden offen gesagt haben: "Ich muss wieder arbeiten. Ich brauche Geld." Demnach sondiert sie ein neues PR-Team und macht klar, dass sie bei ihrer Rückkehr nach Großbritannien Abstand zu Andrew halten will.

Aus dem Umfeld der Autorin heißt es, sie halte sich derzeit bewusst bedeckt, um "ihren Kopf freizubekommen" und die Rückkehr strategisch vorzubereiten. Die Daily Mail meldet zudem, dass sie ihren Freunden gegenüber gesagt habe, ihre Zukunft unabhängig von Andrew zu planen: "Wenn ich zurückkomme, werde ich etwas Abstand zwischen mich und Andrew bringen müssen." Demnach werde Sarah vermutlich nicht mit Andrew auf das Sandringham-Anwesen ziehen, sondern sucht Berichten zufolge eine eigene Bleibe, möglicherweise in oder nahe Windsor.

Parallel wiegen ihre alten Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) schwer: Die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation Sarah's Trust verkündete, nach den neuesten Enthüllungen rund um E-Mails, in denen Sarah den verurteilten Sexualstraftäter lobte und einen engen Freund nannte, die Arbeit einzustellen. "Unsere Vorsitzende Sarah Ferguson und der Vorstand haben schweren Herzens beschlossen, die Wohltätigkeitsorganisation in Kürze auf unbestimmte Zeit zu schließen", erklärte ein Sprecher in einem offiziellen Statement, das The Sun vorlag.

Getty Images Sarah Ferguson im September 2024

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Dave Bedrosian / Future Image Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala in Cannes im Jahr 2024

