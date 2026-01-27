Vaterstolz: Sido wirbt für TikTok-Accounts seiner Söhne

Sido (45) zeigt sich auf TikTok plötzlich von einer ungewohnten Seite – als stolzer Promoter seiner eigenen Söhne. In einem Clip vom 22. Januar wendet sich Paul Würdig, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, direkt an seine Community und präsentiert seinen Sohn Bo: "Einer meiner Söhne, der ist auch bei TikTok und der möchte gerne, dass ihr ihm folgt", erklärt Sido, während die beiden gemeinsam auf einem Sofa lümmeln. Nur einen Tag später folgt dann bereits der nächste Familienauftritt: Auch Sohn Lasse bekommt seinen großen Moment und darf vor Papas 630.000 Followern seinen eigenen Account bewerben.

In den Kommentaren kochte die Diskussion über die familiäre Cross-Promotion rasch hoch: Einige Nutzer wunderten sich über das Alter der Jungs und meldeten Zweifel an, ob TikTok tatsächlich schon der richtige Ort für die beiden sei. Andere feierten hingegen Sidos Ansatz, seinen Kindern Öffentlichkeit nicht zu verbieten, sondern sie zu begleiten: "So geht man als Eltern mit Kindern und Medien um. Kontrolliert und gleichzeitig unterstützend." Zudem scheint insbesondere Bo bereits einen konkreten Plan für seinen Account zu haben: "Ich mache Gaming-Content, Unboxing-Content und manchmal auch lustigen Content", erklärt er stolz.

Der Rapper ist Vater von insgesamt fünf Kindern, wobei Lasse und Bo aus seiner früheren Beziehung mit Moderatorin Charlotte Würdig (47) stammen, mit der er von 2012 bis 2022 verheiratet war. Trotz der Trennung von seinen Ex-Partnerinnen gilt der Berliner als engagierter und präsenter Vater. Charlotte betonte in der Vergangenheit bereits, dass sich Sido "wie jeder vernünftige Vater" um seine Kinder kümmere. Offensichtlich gehören dazu auch gemeinsame Projekte – wie jetzt auf TikTok –, die zeigen, dass Sido seine Rolle als moderner Vater ernst nimmt.

Sido Rapper Sido mit seinem Sohn Lasse, Januar 2026

Getty Images Sido bei "The Voice of Germany" im November 2019

Action Press / Bernd Kammerer Charlotte Würdig und Sido in Frankfurt am Main