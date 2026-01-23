Jan Köppens Bart polarisiert bei den Dschungelcamp-Fans

Es ist so weit: Das Dschungelcamp kehrt mit Staffel 19 zurück – und noch bevor die ersten Sterne erkämpft sind, sorgt ein Detail für die größte Aufmerksamkeit. Moderator Jan Köppen (42) sorgt mit seinem neuen Look für Gesprächsstoff. Vor allem sein markanter Bart entfacht auf der Plattform X eine lebhafte Debatte. Unter den Kommentaren finden sich Sätze wie "Dieser Schnurrbart von Jan Köppen" und "Wann wurde Jan Köppen zum Silverfox?". Andere User gehen sogar so weit, ihm eine Ähnlichkeit mit Horst Lichter (64) in zwanzig Jahren zu prophezeien.

Die Meinungen zum neuen Aussehen des 42-Jährigen gehen allerdings weit auseinander. Während einige sein verändertes Erscheinungsbild kritisch sehen, gibt es auch Stimmen, die seinen Stil regelrecht feiern. "Junge, wie fresh sieht bitte Jan Köppen aus?", lobt ein begeisterter Fan und bringt damit die Bewunderung vieler Zuschauer auf den Punkt. Der sogenannte Silverfox-Style scheint offenbar den Nerv einiger Fans zu treffen, auch wenn nicht alle gleicher Meinung sind. Eines steht jedoch fest: Jan bringt einmal mehr frischen Wind ins Dschungelcamp und bleibt im Gedächtnis.

Doch nicht nur der neue Bart sorgte bei den Fans für Gesprächsstoff – auch Jans erstaunliche Körperverwandlung schlug in den letzten Wochen Wellen. Bereits vor drei Wochen gab der Moderator auf Instagram Einblicke in seine Fitnessreise und zeigte sich dabei so fit wie nie zuvor. "2025 – fit werden. 2026 – fit bleiben", schrieb Jan selbstbewusst zu einem schwarz-weißen Oben-ohne-Foto, das sein durchtrainiertes Sixpack zeigte. In seinem Posting verriet er außerdem: "Ich poste so etwas selten, aber ich bin stolz auf mich." Die Fans überschlugen sich mit Komplimenten. "Oh mein Gott, ist das ein Tenpack? Krass! Happy 2026", staunte ein User. Ein anderer kommentierte: "Großer Respekt!"

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

Instagram / jankoeppen Jan Köppen, Moderator