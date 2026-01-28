Puls geht hoch: Jan Köppen reagiert auf Dschungel-Live-Panne

Ein Live-Schreckmoment im australischen Dschungel: Am Dienstagabend, 27. Januar 2026, geriet das Dschungelcamp gegen 20:30 Uhr ins Stolpern. Während eines Einspielers froren das Bild und der Ton ein. Die Regie schaltete blitzschnell zurück ins Baumhaus zu Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42), die zu zweit die Leere füllen mussten. Nach der Sendung meldete sich Jan in seiner Instagram-Story zu Wort: "Auf einmal war da technisch irgendein Problem. Kann passieren, gehört dazu. Ist aber, glaube ich, in der Zeit des Dschungels in dieser Form noch nicht passiert." Als klar gewesen sei, dass etwas nicht stimme, "ging der Puls dann doch noch mal hoch". Trotzdem habe es auch Spaß gemacht, am Ende sei alles gut gelaufen. Sein Fazit: "Ich finde auch schön zu sehen, dass das einfach live ist, was wir da machen."

Innerhalb der Show nahm Sonja die Panne mit Humor. "Das Filmchen hat sich verschluckt", kicherte sie und witzelte über ein angebissenes Kabel. Jan konterte trocken: "Die Krokodile sind hier doch nicht so harmlos, wie wir Ihnen das bei RTL immer erzählen." Der Moderator taufte die Lage auf "Ohne-Kabel-Fernsehen". Minutenlang überbrückten die zwei gekonnt mit Späßen, während im Hintergrund die Technik rödelte. Später erklärte der Sender RTL: "Wir senden live aus dem australischen Dschungel und da kann es immer mal wieder zu Störungen kommen."

Von ihrer Improvisation waren die Zuschauer komplett aus dem Häuschen. In den sozialen Medien überschlug sich das Lob für die beiden Moderatoren. Unter einem Beitrag auf Instagram hieß es etwa: "Ich liebe Sonja und Jan." Ein anderer Fan schrieb begeistert: "Bei Sendeproblemen ist immer Verlass auf die Improvisation von den tollen Moderatoren Sonja und Jan." Auch der TikToker Marco Strecker (23) meldete sich zu Wort und schwärmte: "Wie sympathisch waren Jan und Sonja eben bei dem Hänger bitte?" Die humorvolle Art der Duo-Moderation lenkte die Zuschauer erfolgreich von der Panne ab. Schon kurz darauf lief die Ausstrahlung wieder reibungslos weiter.

Instagram / jankoeppen Moderator Jan Köppen mit Hündin Suki

RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungelcamp 2025

