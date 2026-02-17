Little-Mix-Mitglieder tief getroffen von Jesy Nelsons Doku

Jesy Nelson (34) spricht in ihrer neuen Prime-Video-Doku-Reihe "Jesy Nelson: Life After Little Mix" offen über die wohl dunkelste Phase ihres Lebens – und bringt damit die Hoffnungen auf eine Little Mix-Reunion ins Wanken. Die Sängerin schildert, dass sie nur wenige Tage vor ihrem Ausstieg aus der erfolgreichen Girlgroup im Jahr 2020 versucht haben soll, sich das Leben zu nehmen. In der Serie erzählt Jesy, sie habe sich "wirklich allein" gefühlt und wirft ihren früheren Bandkolleginnen Leigh-Anne Pinnock (34), Perrie Edwards (32) und Jade Thirlwall (33) vor, einen Hilferuf vor ihrem Zusammenbruch ignoriert zu haben. Laut der britischen Zeitung The Sun sollen die drei Little-Mix-Stars von diesen Aussagen tief getroffen sein – und alte Wunden seien wieder aufgerissen worden.

Die Enthüllungen haben einem Insider zufolge bei den drei verbliebenen Mitgliedern für viel Traurigkeit gesorgt. "Jesys Geständnis hat offensichtlich eine Büchse der Pandora für die Mädchen geöffnet. Die Dokumentation selbst und die Gegenreaktionen, die gefolgt sind, haben viele schlechte Gefühle aus der Vergangenheit wieder hochgebracht", verriet eine Quelle gegenüber der Zeitung The Sun. Es sei zwar belastend für die drei Sängerinnen, aber sie würden sich nun auf ihre Solokarrieren und die Zukunft konzentrieren. Während Jade kürzlich bei ihrem Auftritt in den USA auf der Bühne in Tränen ausbrach, als sie ihren Song "Natural at Disaster" performte, der angeblich über ihre schwierige Freundschaft mit Jesy handelt, hielten sich Perrie und Leigh-Anne zurück.

Little Mix wurden 2011 durch die Castingshow The X Factor bekannt und verkauften weltweit über 75 Millionen Tonträger. Nach neun Jahren gab Jesy Ende 2020 ihren Abschied bekannt, um ihre mentale Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Schon 2013 hatte sie in der BBC-Doku "Jesy Nelson: Odd One Out" über einen früheren Suizidversuch gesprochen. In ihrer neuen Serie erzählt sie außerdem, dass ihre Bandkolleginnen zeitweise nur noch mit Therapeutin an ihrer Seite mit ihr gesprochen hätten und dass Anwälte ihren Ausstieg meldeten, bevor sie selbst es den anderen erklären konnte. Abseits des beruflichen Trubels ist Perrie gerade zweifache Mutter geworden, Jade tourt solo, Leigh-Anne plant weitere Shows.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

IMAGO / Future Image International Jesy Nelson, Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock, 2019

Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere

Getty Images Jesy Nelson beim Capital Jingle Bell Ball im The O2 Arena in London, 11. Dezember 2021