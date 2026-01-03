Nach 27 Jahren: Versteckten "Jurassic Park"-Fehler entdeckt

Eine überraschende Entdeckung sorgt nach Jahrzehnten für Erstaunen unter den Fans von Jurassic Park. Ein aufmerksamer Zuschauer hat 27 Jahre nach dem Kinostart des Blockbusters einen Filmfehler in einer der spannendsten Szenen des Blockbusters entdeckt. Dabei handelt es sich um den ikonischen Moment, in dem die Velociraptoren die Protagonisten Lex, gespielt von Ariana Richards (46), und Tim, dargestellt von Joseph Mazzello (42), in der Küche des Parks jagen. Während einer der Raptoren die Tür öffnet, ist für einen kurzen Moment eine menschliche Hand zu sehen. Sie hält offenbar den Schwanz des Dinosauriers. Der Fund wurde laut The Independent im Reddit-Forum MovieDetails gepostet.

Die britische Zeitung griff die Entdeckung auf und machte sie einem größeren Publikum bekannt. In der betreffenden Sequenz schwenkt die Kamera gerade vom Raptor weg, als der Fehler sichtbar wird – nur für einen winzigen Moment, aber doch deutlich genug, dass die Community reagierte. In den Kommentaren äußerten sich zahlreiche Filmfans überrascht. Viele hatten eigenen Aussagen zufolge die Szene unzählige Male gesehen, ohne den Puppenspieler zu bemerken. Das Newsportal ordnete den Filmfehler ein. Laut der Zeitung wurden die Dinosaurier mit einer damals revolutionären Mischung aus computergenerierten Bildern und animatronischen Puppen zum Leben erweckt. Diese Hybridtechnik machte die Urzeitriesen so real wie nie, brachte aber auch kleine Risiken mit sich – wie das Sichtbarsein der Hand in besagter Szene.

Laut IMDb wurden in "Jurassic Park" bisher insgesamt 341 solcher "Goofs" (Fehler) aufgespürt. Unter anderem entpuppte sich Dennis Nedrys vermeintlicher Videoanruf bei genauem Hinsehen als vorab aufgezeichnetes Band. Die neue Reddit-Entdeckung reiht sich damit in eine lange Liste liebevoll dokumentierter Minipannen ein, die den Kultstatus des Films unberührt lassen. Trotz dieser kleinen Fehler bleibt "Jurassic Park" ein Meilenstein der Filmgeschichte. Er gilt als wegweisend für den modernen Blockbuster. Ariana Richards und Joseph Mazzello, die als Geschwister Lex und Tim das Abenteuer auf der Dinosaurierinsel überlebten, sind bis heute mit ihren Rollen verbunden und freuen sich auch privat, wenn sie sich nach all den Jahren wieder begegnen. Ihr ikonischer Einsatz in "Jurassic Park" ist eines der großen Highlights ihrer Karrieren.

United Archives GmbH Sam Neill, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park", 1993

United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"