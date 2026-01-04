Kylie Jenner strahlt für Timothée bei Filmfestival-Auftritt

Großer Auftritt in der Wüstenstadt: Timothée Chalamet (30) nahm am Samstagabend im Palm Springs Convention Center den Spotlight Award des Palm Springs International Film Festival entgegen – und an seiner Seite: Kylie Jenner (28). Die Reality-Ikone reiste nach Kalifornien, um ihren Partner vor Ort anzufeuern, während Regisseur Josh Safdie dem gefeierten Schauspieler die Trophäe überreichte. Timothée verzichtete zwar auf den Gang über den roten Teppich, doch Kylie ließ die Kameras trotzdem klicken. In einem maßgeschneiderten, funkelnden Look zeigte sie sich im Spiegel-Selfie-Modus und feuerte ihn später im Saal an. Die Stimmung? Elektrisch, die Blicke? Auf das Paar gerichtet.

Der Abend gehörte Timothée – ausgezeichnet für seine Leistung im Film "Marty Supreme". Während im Saal Standing Ovations erklangen, schwärmten Fans vor dem Eingang und drängten sich entlang der Absperrungen. Kylie sorgte zusätzlich für Glamour, ihr Kleid stammte von Ludovic de Saint Sernin. Fotografen hielten jede Bewegung fest, und auch online ging es schnell rund: Schnappschüsse, kurze Clips, dazu begeisterte Kommentare. Erst vor wenigen Tagen hatte das Duo den Jahreswechsel gemeinsam verbracht, nun folgte der erste große Award-Abend des Jahres – und Palm Springs wurde zum Treffpunkt zahlreicher Stars, die Timothée auf der Bühne feierten.

Abseits des Blitzlichtgewitters pflegen Kylie Jenner und Timothée Chalamet inzwischen einen Rhythmus, der private Momente und berufliche Höhepunkte verbindet. In Los Angeles wurden die beiden zuletzt immer wieder gemeinsam gesichtet, rund um die Feiertage verbrachten sie viel Zeit miteinander. Wenn die Unternehmerin unterwegs ist, teilt sie gern Einblicke in ihren Look und kleine Backstage-Momente mit ihren Followern, während der Schauspieler auf Events den Fokus auf seine Projekte legt. Bei Premieren zeigten sie sich zuletzt im Partner-Look in Orange – ein seltener, aber umso beachteter Paarmoment, der den Fans Gesprächsstoff liefert, ohne dass die zwei viel über ihre Beziehung preisgeben.

Getty Images Bei den Palm Springs International Film Awards 2026 im Palm Springs Convention Center

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes