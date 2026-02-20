Peter Andre kämpft für das Leben eines geliebten Verwandten

Peter Andre (52) startet einen emotionalen Aufruf auf Social Media, um für einen geliebten Menschen zu kämpfen: Harish, der Vater seiner Schwägerin Sunny Andrea, leidet an einer seltenen und lebensbedrohlichen Form von Blutkrebs. Der 72-Jährige aus Harrow benötigt dringend eine Stammzelltransplantation, um eine zweite Chance auf Leben zu bekommen. Der Sänger teilte den dringenden Appell auf seinen Social-Media-Kanälen, wie Mirror berichtete, und richtete sich dabei vor allem an Menschen mit südasiatischem Hintergrund. "Das ist für den Vater meiner Schwägerin Sunny. Bitte, wenn ihr könnt, teilt das weiter – jemand könnte es sehen und denken, das bin ich. Und ihr könntet helfen, ein Leben zu retten. Vielen Dank im Voraus", sagte der Ex-Mann von It-Girl Katie Price (47) in seinem Video. Die Suche nach einem passenden Spender gestaltet sich besonders schwierig, da Harish indische Wurzeln hat und die Chancen für eine Übereinstimmung dadurch geringer sind.

Sunny, die seit 2014 mit Danny, dem älteren Bruder des fünffachen Vaters, verheiratet ist, hat gemeinsam mit der Blutkrebs-Organisation DKMS eine Kampagne gestartet, um mehr Menschen zur Registrierung als potenzielle Stammzellspender zu bewegen. Harish hatte sich im vergangenen Jahr wegen ungewöhnlicher Müdigkeit einer Blutuntersuchung unterzogen und erhielt daraufhin die niederschmetternde Diagnose. "Es ist verheerend. Mein Vater ist mein bester Freund – der freundlichste Mann mit einem Herzen aus Gold, der immer Zeit für alle anderen zu haben scheint und seine Familie und seine Enkelkinder einfach abgöttisch liebt", erzählte Sunny gegenüber der Zeitung Mirror. Besonders schmerzhaft für die Familie: Ihr neunjähriger Sohn fragte, ob er der Spender sein könne, weil er seinen Großvater so sehr liebe. Auch Danny meldete sich zu Wort und beschrieb Harish als "wundervollen, liebevollen, fürsorglichen Mann, der immer alle anderen vor sich selbst stellt".

Harish ist laut Mirror ein geschätzter Vater und Großvater, der es liebt, für seine Freunde und Familie zu kochen. Ausgerechnet in dieser Woche feiert er mit seiner Frau den 50. Hochzeitstag – doch was eine Zeit glücklicher Familienfeierlichkeiten sein sollte, ist zu einem Kampf ums Überleben geworden. Nur einer von drei Patienten findet eine Übereinstimmung innerhalb der eigenen Familie, die meisten sind auf einen völlig fremden Spender angewiesen. In Großbritannien sind laut DKMS jedoch nur sieben Prozent der geeigneten Bevölkerung als Stammzellspender registriert. Die Registrierung ist unkompliziert und erfordert lediglich einige Gesundheitsfragen sowie schmerzfreie Wangenabstriche – ein kostenloses Set kann über die DKMS-Website nach Hause bestellt werden. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der bei guter Gesundheit ist, kann sich registrieren. Alle 14 Minuten wird in Großbritannien jemand mit Blutkrebs diagnostiziert, und rund 2.000 Menschen warten zu jedem Zeitpunkt auf eine lebensrettende Stammzelltransplantation.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Getty Images Katie Price und Peter Andre

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Arabella Rose Kushner im Juni 2024