Rob und Michele Reiner bei den Critics' Choice Awards geehrt

Es war ein rührender Auftakt bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica: Chelsea Handler (50) nutzte am Sonntagabend ihre Eröffnungsrede, um Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner zu ehren – nur drei Wochen, nachdem das Ehepaar am 14. Dezember in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden war. Die Gastgeberin des Abends nannte Rob laut People "den nettesten Typen in Hollywood" und bat das Publikum, sich auf die Werte zu berufen, für die beide standen. "Lasst uns den heutigen Abend als Erinnerung an diese Anständigkeit nutzen und an alles, wofür Rob und Michele standen", sagte Chelsea auf der Bühne.

Die Moderatorin zeichnete ein warmes Bild des Regisseurs und seiner Frau. "Wer jemals Zeit mit Rob verbracht hat, weiß, dass er sich sofort wie ein alter Freund anfühlte", erklärte sie aufrichtig. Der verstorbene Filmemacher sei aufmerksam, präsent und witzig gewesen, egal bei welchen Themen. "Er stellte einem unzählige Fragen, egal ob man über Politik, Filme oder die neuesten Beauty-Trends sprach, er war immer voll dabei", erinnerte sich Chelsea.

Der tragische Verlust der Reiners sorgte im Dezember für große Bestürzung in Hollywood. Die Behörden stuften die Ereignisse im Hause der Familie schnell als Doppelmord ein. Der Gerichtsmediziner bestätigte "mehrfache scharfe Gewalteinwirkung", wie TMZ berichtete. Sohn Nick Reiner (32) wurde wenige Stunden nach dem Fund der Leichen festgenommen und sitzt ohne Kaution in Haft. Ihm werden zwei Fälle von Mord ersten Grades zur Last gelegt – ein mögliches Motiv ist bislang nicht öffentlich.

Imago Rob Reiner und Michele Singer Reiner

Getty Images Chelsea Handler bei den Critics' Choice Awards am 4. Januar 2026

