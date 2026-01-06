Jill Lange besorgt wegen eines angeschwollenen Lymphknotens

Jill Lange (25) zeigt sich auf Social Media am liebsten von ihrer lockeren Seite. Doch in ihrer Instagram-Story teilt sie nun ernste Gedanken zu einem gesundheitlichen Thema. "Ich mache mir gerade ernsthafte Sorgen um meine Gesundheit. Ich habe einen so großen, angeschwollenen Lymphknoten in meiner Leiste", berichtet die TV-Bekanntheit ihren Fans und formt mit ihren Fingern einen etwa walnussgroßen Kreis. Sie ergänzt: "Angeschwollene Lymphknoten sind immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Ich habe ein bisschen Angst."

Ob Jill bereits medizinischen Rat eingeholt hat oder einen Arzttermin plant, ließ sie in der Story offen. Dass es sich bei der Ursache um ein ernstes Problem handelt, steht also noch nicht fest. Laut der Apotheken Umschau kann dahinter beispielsweise auch eine Infektion durch den Kratzer einer Katze stecken. Ein Hinweis auf eine Krebserkrankung seien geschwollene Lymphknoten im Leistenbereich eher selten.

Im Mai 2025 hatte Jill schon einmal mit gesundheitlichen Problemen in ihrer Körpermitte zu kämpfen. Damals wurden ihr zwei Muttermale im Schritt entfernt. Doch die Naht heilte nicht wie geplant ab, sondern entzündete sich. "Ich konnte in den letzten Tagen weder laufen noch sitzen", klagte die Influencerin damals im Netz. Auch die Schmerzmittel brachten keine Besserung, im Gegenteil: "Ich habe mich nur noch übergeben."

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

