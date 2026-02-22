Alan Carr kauft Märchenschloss: Neues Hotelprojekt am Start

Alan Carr (49) gönnt sich ein ganz besonderes Geschenk: Der Comedian hat sich für 3,7 Millionen Euro ein barockes Schloss in den Scottish Borders zugelegt. Das prachtvolle Ayton Castle soll künftig in ein Luxushotel mit Spa verwandelt werden – und die Fans dürfen bei der Renovierung zuschauen. Wie Alan gegenüber The Sun verriet, hat er einen siebenstelligen Deal mit Disney+ abgeschlossen, um eine Serie über die Umgestaltung des imposanten Anwesens zu drehen. Die Entscheidung für ein Schloss kommt nicht von ungefähr: Nach seinem triumphalen Sieg in der ersten Staffel von "Celebrity Traitors", die im legendären Ardross Castle gedreht wurde, scheint der Comedian Gefallen an herrschaftlichen Gemäuern gefunden zu haben.

Das weitläufige Anwesen bietet beeindruckende 16 Schlafzimmer, 160 Hektar Garten und sogar eine eigene Miniatureisenbahn. "Manche Männer kaufen sich in ihrer Midlife-Crisis einen Lamborghini oder lassen sich einen Pferdeschwanz wachsen, aber ich – ich will mein eigenes Schloss", erklärte Alan, der frisch Single ist, seinen außergewöhnlichen Kauf. Die Renovierungsserie mit dem Arbeitstitel "Castle Man" soll ein ähnliches Konzept wie seine Show mit Amanda Holden (55) verfolgen und wird Berichten zufolge von Expectation produziert, der Firma hinter "Clarkson's Farm". Allerdings könnte der neue Deal bedeuten, dass Alans BBC-Show "The Italian Job" mit Amanda in diesem Jahr pausiert, da sein Terminkalender bereits mit weiteren Projekten für Streamingdienste vollgepackt ist.

Alan, der am 14. Juni seinen 50. Geburtstag feiert, erfüllt sich mit dem Schlosskauf einen Kindheitstraum. "Seit ich ein Junge in Northampton war, habe ich immer groß geträumt und war schon immer von der Geschichte und Romantik eines herrschaftlichen Anwesens verzaubert", schwärmte der Comedian. Neben der Disney+-Serie hat Alan auch bereits einen Job bei Amazon Prime Video an Land gezogen: In der vierteiligen Serie "The F*** List" wird er gemeinsam mit Kollegen wie Jack Dee, Tom Allen und Joanne McNally Dinge erleben, die man angeblich vor seinem Tod getan haben sollte. Zudem hat er bereits den Großteil des Jahres 2027 mit einer großen Stand-up-Tour verplant.

Getty Images Alan Carr im November 2024

Getty Images Alan Carr, Moderator

Getty Images Alan Carr bei den National Television Awards 2021