Prinzessin Kate verlor bei Podcast-Aufnahme fast die Nerven

Prinzessin Kate (44) war extrem nervös, als sie Anfang 2020 vor einem ganz besonderen Interview stand: Für den Podcast "Happy Mum, Happy Baby" von Giovanna Fletcher (40) sollte die damalige Herzogin offen wie nie über ihr Privatleben sprechen – ein heikler Moment, obwohl das Gespräch nicht live ausgestrahlt wurde. Nur wenige Monate nach dem sechsten Geburtstag von Prinz George (12) saß Kate damals mit der Moderatorin in London zusammen, als sie vor Anspannung fast die Nerven verlor. An diesem Punkt betrat jedoch Prinz William (43) die Szene, wie sich Giovanna laut The Times erinnert: Er kam zu seiner Frau, die mit der Aussicht auf sehr persönliche Fragen sichtlich zu kämpfen hatte, und griff beruhigend ein. Der Thronfolger war eigentlich nicht Teil des Interviews, aber er war in der Nähe – und sein Eingreifen machte offenbar letztlich den entscheidenden Unterschied.

Eigentlich ging Moderatorin Giovanna davon aus, nur sie selbst habe vor dem großen Treffen Nervenflattern: "Was mich überrascht hat, war, wie nervös wir beide zu Beginn des Gesprächs waren", berichtete sie und betonte, dass Kates mondäne Ausstrahlung sie zu Beginn extrem eingeschüchtert habe: ""enn man mit ihr spricht, merkt man sofort, was sie für das Land bedeutet, welchen Einfluss sie auf das zukünftige Leben haben wird." Doch auch die Prinzessin sei aufgeregt gewesen, weil sie wusste, dass sie gleich über sich sprechen würde wie nie zuvor. Laut Giovanna bemerkte William diese Anspannung bei seiner Frau, kam in den Raum und gab ihr einen simplen Rat: "Rede einfach." Er erinnerte sie daran, dass es keine Live-Sendung sei und man später jederzeit kürzen könne. Die dreifache Mutter nahm sich diesen Satz zu Herzen – aus den ursprünglich geplanten 45 Minuten wurde ein intensives Gespräch von gut 90 Minuten.

Inhaltlich gewährte Kate, die erst kürzlich ihren 44. Geburtstag feierte, in dem Interview seltene Einblicke in ihren Familienalltag mit Prinz George, Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Sie sprach darüber, wie sehr sie ihre "fantastische Oma" geprägt habe, die viel Zeit mit ihr und ihren Geschwistern verbrachte, mit ihnen spielte, bastelte, malte, im Garten arbeitete und kochte – genau diese Art von Nähe wolle sie ihren eigenen Kindern weitergeben. Außerdem erzählte die Prinzessin, wie "furchterregend" es für sie gewesen sei, sich 2013 nur einen Tag nach der Geburt von George mit Baby im Arm der Weltpresse zu stellen. Für Giovanna blieb von der Begegnung vor allem der Eindruck einer Frau, die sehr herzlich wirkt, genau zuhört und eines Tages eine wunderbare Königin abgeben wird.

Anzeige Anzeige

Imago Prinzessin Kate ihrem Besuch im Charing Cross Hospital in London, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz William und Prinzessin Kate beim Besuch des Charing Cross Hospital in London, 8. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025