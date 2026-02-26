Einstweilige Verfügung gegen Jada Pinkett-Smith abgelehnt

Ein Richter in Los Angeles hat den Antrag auf eine einstweilige Verfügung gegen Jada Pinkett-Smith (54) abgelehnt. Wie TMZ berichtet, wurde der Fall von Bilaal Salaam, der sich als Freund von Will Smith (57) bezeichnet, aus dem Gericht geworfen, nachdem sowohl Jada als auch Bilaal ausgesagt hatten. Der Richter entschied, dass Bilaal nicht genügend Beweise vorgelegt habe, um eine dauerhafte Verfügung zu erwirken, die Jada daran hindern würde, sich ihm auf 100 Meter zu nähern. In früheren Unterlagen hatte Bilaal behauptet, er sei durch Jadas Belästigung "ernsthaft emotional und mental geschädigt" worden und sprach von "wiederholten Drohungen und öffentlichen falschen Anschuldigungen", die in ihm extremen Stress, Angst, Demütigung und Furcht um seine Sicherheit verursacht hätten.

In seinen Dokumenten führte Bilaal weiter aus, dass er das Land "fast zwei Jahre lang aus Angst" verlassen habe und von seiner Familie und seinem Unterstützungssystem isoliert gewesen sei. Er gab an, immer noch unter Schlaflosigkeit, Depressionen und ständiger Angst zu leiden, Schaden nehmen zu können. Doch trotz dieser Schilderungen sah das Gericht keine ausreichende Grundlage für die beantragte Verfügung. Die Klage wurde abgewiesen, wie aus den eingesehenen Gerichtsunterlagen hervorgeht.

Vor einer Woche hatte die Schauspielerin versucht, vor Gericht gegen Bilaal vorzugehen. In den damals eingereichten Dokumenten bezeichnete sie die Vorwürfe als "falsch, unbestätigt und auf Aufmerksamkeit ausgerichtet". Sie setzte alles daran, die Millionenklage abzuwehren. Außerdem hielt sie fest, dass ihre öffentlichen Äußerungen zum Familienleben durch die Verfassung geschützt seien. Gleichzeitig argumentierte sie, dass sie in ihren offiziellen Stellungnahmen niemals Bilaals Namen genannt habe. Stattdessen warf sie ihm eine Fixierung auf die Familie Smith vor. Laut TMZ hatte Bilaal behauptet, die Spannungen hätten begonnen, nachdem er sich geweigert hatte, Will beim Krisenmanagement zu unterstützen.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

IMAGO / Zoonar II Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2024

