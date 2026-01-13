Fans fragen sich: Warum ist Anne Wünsche noch Single?

Anne Wünsche (34) hat in einer Fragerunde auf Instagram offen über ihr Liebesleben gesprochen und damit direkt auf die neugierigen Fragen ihrer Community reagiert. Ein Nutzer wollte wissen, warum die Influencerin noch Single ist – und vermutete sogar, ihr Erfolg könnte potenzielle Partner abschrecken. Anne, die den Austausch am Wochenende in ihrer Story startete, machte unmissverständlich klar, dass die Erzählungen anderer nichts mit ihrer Realität zu tun haben. Stattdessen erklärte sie, dass sie bewusst Single ist, weil sie genau hinschaut, ob ein Mann zu ihr und ihrem Familienalltag passt.

In ihrer Antwort räumte die Social-Media-Bekannte mit gängigen Netz-Mythen auf. "Ich finde das immer so witzig, wie Leute sich einfach eine eigene Story kreieren, weil ich noch Single bin", sagte sie. Würde sie einen Partner präsentieren, gebe es sofort die nächste Erzählung: "Ja, die kann nicht alleine sein. Die braucht einen Partner. Die sollte mal lieber eine Therapie machen." Sie betonte, sie lasse sich von solchen Stimmen nicht leiten. Wichtiger sei ihr, dass sich eine Beziehung stimmig anfühlt – mit Blick auf ihre Kinder, ihr eigenes Bauchgefühl und den Alltag. "Ich achte schon sehr darauf, dass ich einfach keinen Fehler mache", so Anne weiter. Gefühle ließen sich nicht anknipsen: "Du kannst auch nicht bestimmen, ob du Gefühle entwickelst für jemanden, entweder es passiert oder es passiert nicht." Selbst ein "noch so toller" Mann ändere daran nichts.

Abseits der Schlagworte aus den Kommentarspalten gibt Anne auf ihren Kanälen gerne Einblicke in ihr Privatleben und in die Balance, die sie zwischen Job und Zuhause sucht. Die Influencerin teilt regelmäßig Momente mit ihren Kindern, spricht über Routinen, Planungen und kleine Alltagswins. Gerade deshalb betont sie in solchen Q&A-Runden immer wieder, wie wichtig ihr innere Ruhe und klare Grenzen sind. Was Außenstehende über ihr Liebesleben denken, spielt für die Dreifach-Mama keine Rolle – maßgeblich ist, dass sich Entscheidungen für sie und ihre Familie richtig anfühlen. So bleibt der Blick hinter die Kulissen persönlich, ohne mehr preiszugeben, als sie möchte.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Anzeige Anzeige

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden