Trotz Kritik: Gil Ofarim erhält Rekordgage für Dschungelcamp

Gil Ofarim (43) wagt den Schritt ins Rampenlicht zurück und wird ab dem 23. Januar im Dschungelcamp zu sehen sein. Wie Schlager.de berichtet, soll der Sänger eine Rekordgage von über 300.000 Euro für seine Teilnahme erhalten und damit alle bisherigen Gagen in der Geschichte der Show übertreffen. Selbst die letztjährige Spitzenverdienerin Lilly Becker (49), die angeblich 300.000 Euro bekam, würde damit hinter ihm zurückstehen.

Für Gil ist die Teilnahme weit mehr als nur ein TV-Engagement. Nach seinem Skandal versucht sich der Musiker in der Öffentlichkeit neu zu positionieren. In einem Interview mit RTL sprach er offen über die Vergangenheit: "Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nur aufstehen und weitermachen." Die Show könnte ihm eine willkommene Plattform bieten, um Millionen von Zuschauern eine andere Seite von sich zu zeigen und die Ereignisse der vergangenen Jahre hinter sich zu lassen.

Schon vor dem Start der neuen Staffel gab es im Netz heftige Diskussionen. Unter den Instagram-Posts zur Show tauchten zahlreiche kritische Kommentare und Boykottaufrufe auf. Viele Nutzer kündigten an, das Format wegen Gil zu meiden. "Mit Gil schau ich das nicht", kommentierte zum Beispiel ein Zuschauer. Andere forderten: "Gebt Straftätern keine Plattform!" Im Einspieler der Show "Vorbelastet ins Dschungelcamp?" nahm der Sänger Stellung zu der Kritik und stellte klar: "Ich habe mich weiterentwickelt." Er wolle sich authentisch zeigen und den Menschen eine neue Seite von sich präsentieren.

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2025

IMAGO / Christian Grube Gil Ofarim, Musiker

Imago Gil Ofarim bei seiner Verhandlung im November 2023