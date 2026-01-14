Pandoro-Skandal: Chiara Ferragni muss nicht ins Gefängnis

Chiara Ferragni (38) ist freigesprochen worden – und das im Zentrum von Mailand, wo am Mittwoch im Prozess rund um das viel diskutierte "Pandoro-Gate" das Urteil fiel. Die Unternehmerin, die allein auf Instagram rund 28 Millionen Menschen erreicht, musste sich wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Jahr und acht Monate Haft gefordert. Nach der Entscheidung zeigte sich Chiara sichtlich erleichtert und wandte sich umgehend an ihr Publikum. "Wir sind alle gerührt, ich danke meinen Followern", merkte sie gegenüber den italienischen Medien wie RSI an. Für die Influencerin endet das Verfahren damit ohne Gefängnisstrafe – ein juristischer Befreiungsschlag in der Modemetropole.

Auslöser des Verfahrens war die umstrittene Charity-Aktion rund um den Pandoro-Weihnachtskuchen und Ostereier im Jahr 2022. Damals warb Chiara dafür, dass mit den Verkäufen Kinder mit Knochenkrebs unterstützt würden. Ermittler hielten ihr jedoch vor, die Spenden seien losgelöst von den Verkaufserlösen vereinbart worden: Demnach sollten pauschal 50.000 Euro an eine Klinik in Turin gehen, während für das Branding mit dem Hersteller Balocco ein Honorar in Millionenhöhe geflossen sein soll. Verbraucher fühlten sich getäuscht, die italienische Kartellbehörde verhängte 2023 ein Bußgeld von über einer Million Euro. Chiara bezeichnete die Vorwürfe stets als "zutiefst ungerecht" und überwies später selbst eine Millionensumme an die Klinik. Seit September 2025 wurde in Mailand verhandelt – nun steht der Freispruch.

Chiara Ferragni hatte sich in den vergangenen Jahren vom Modeblog zum Business aufgebaut: 2013 gründete sie ihr eigenes Label, das zur Lifestyle-Marke heranwuchs und zahlreiche Partnerschaften mit Luxusfirmen nach sich zog. Hinter den Kulissen arbeitet ein festes Team an ihren Kampagnen und Projekten, während privat lange ihr Leben mit Rapper Fedez (36) im Fokus der Öffentlichkeit stand. Aus der Beziehung gingen zwei Kinder hervor, bevor die Ehe 2024 endete.

