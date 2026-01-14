North West trotzt der Kritik mit weiteren Fingerpiercings

North West (12) hat erneut für Aufsehen gesorgt, nachdem sie ihre neuen Fingerpiercings auf Instagram präsentierte. In einem Nahaufnahme-Foto zeigte die zwölfjährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) stolz den auffälligen Schmuck an ihren Fingern. North, die blaue hüftlange Haare trägt, kombinierte den Look mit einer extravaganten Halskette im Totenkopf-Design, die aus 106 Karat Diamanten besteht – ein Weihnachtsgeschenk ihrer Mutter. Das Bild erregte schnell Aufmerksamkeit, nachdem es auch von anderen Plattformen, darunter dem Magazin People, geteilt wurde. Norths Kontroversen um ihren auffälligen Stil reißen damit nicht ab.

Der junge Social-Media-Star sorgte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen über ihre Vorliebe für ungewöhnliche Schmuck- und Stilentscheidungen. Auf TikTok zeigte sie zuvor ein scheinbares Bridge-Piercing an der Nase, das sich jedoch später als temporäres Accessoire entpuppte, sowie schwarze Zahn-Grillz. Seit August schmückt auch ein Piercing ihre rechte Hand, angebracht durch ein sogenanntes Dermal-Verfahren, das unter die Haut geht. Kritiker äußerten Bedenken zu den Risiken solcher Piercings, doch North ließ sich offenbar nicht beirren.

Schon zuvor hatte North keine Scheu davor gezeigt, durch mutige Looks und Statements aufzufallen. Mit türkisfarbenen Haaren, Halloween-inspiriertem Make-up und Fake-Tattoos präsentierte sie wiederholt einen kreativen und experimentellen Stil. Ihre Mutter Kim verteidigt die Entscheidungen ihrer Tochter regelmäßig und beschreibt sie als selbstbewusst und reif für ihr Alter. Trotz der teils harschen Kritik bleibt North ihrem Weg treu und scheint mit ihren Looks vor allem eines vermitteln zu wollen: ein starkes Selbstbewusstsein und Kreativität, gepaart mit einer gehörigen Portion jugendlichem Eigensinn.

Anzeige Anzeige

Instagram / northwsst North West, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / northwest North West zeigt ihre Fingerpiercings

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian