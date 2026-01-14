Mysteriöse Plakate: Plant Harry Styles sein Musik-Comeback?

Die mysteriösen Plakate mit dem Schriftzug "We Belong Together" lassen die Fans von Harry Styles (31) weltweit aufhorchen. In Metropolen wie Paris, New York, London, São Paulo und weiteren Städten tauchten sie plötzlich auf und zeigen eine jubelnde Konzertmenge. Auf Plattformen wie Instagram und TikTok teilen begeisterte Anhänger des Sängers ihre Fundstücke und spekulieren über ein mögliches Comeback. Aufregung herrscht nicht nur wegen der Poster, sondern auch wegen eines kürzlich veröffentlichten YouTube-Videos des Künstlers, in dem ähnliche Hinweise eingeblendet werden.

Das Video, sein erstes auf der Plattform seit über zwei Jahren, zeigt Harry am Klavier während seiner letzten "Love On"-Tour 2023. Zum Abschluss des Clips erscheint der Schriftzug "We Belong Together". Eine dazugehörige Webseite, die dasselbe Motiv wie die Plakate und einen Hinweis auf sein Plattenlabel Sony Music zeigt, entzündet weitere Gerüchte um ein neues Projekt. Zusätzlich berichtet die Nachrichtenseite Page Six über mögliche Konzerttermine im Madison Square Garden, wo Harry zuletzt 2022 vor ausverkauftem Publikum auftrat. Ob dies alles tatsächlich auf ein neues Album hindeutet oder ob die Fans sich vielleicht noch gedulden müssen, bleibt weiterhin unklar.

Harry, der seine Karriere einst als Teil von One Direction begann, gilt heute als einer der erfolgreichsten Solo-Künstler seiner Generation. Mit seiner letzten "Love On"-Tour brach er Rekorde und begeisterte Millionen von Fans weltweit. Sein musikalisches Schaffen ist geprägt von einem Mix aus Pop, Rock und Soul, was ihm nicht nur zahlreiche Preise, sondern auch eine große Fanbase eingebracht hat. Auch privat sorgt er immer wieder für Schlagzeilen – sei es durch seinen Lebensstil oder Gerüchte um Beziehungen, zuletzt mit Schauspielerin Zoë Kravitz. Bleibt abzuwarten, ob das Rätsel um "We Belong Together" bald gelüftet wird und Harry musikalisch wieder von sich hören lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023