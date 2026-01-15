Aleks' Werbung: Plant Vanessa Nwattu rechtliche Schritte?

Neuer Zoff bei Reality-Star Vanessa Nwattu (26): Die Influencerin spricht Klartext zu den jüngsten Aktionen von Aleksandar Petrovic (34). Obwohl die beiden getrennt sind, taucht Vanessa weiterhin in den Social-Media-Posts ihres Ex auf – und zwar als Gesicht für seine Nasenpflaster-Werbung. Angesprochen wurde das Thema in einem exklusiven Interview mit Promiflash, in dem Vanessa unmissverständlich ihre Haltung zu möglichen Konsequenzen formuliert. Sie macht deutlich, dass sie nicht zusehen will, wenn Grenzen überschritten werden und Inhalte mit ihr ohne saubere Grundlage verbreitet werden. Die Frage, ob sie rechtlich gegen Aleks vorgehen wird, steht jetzt im Raum – und sorgt für reichlich Gesprächsstoff.

Hintergrund: Zwischen den beiden Reality-Bekannten knirscht es seit der Trennung deutlich hörbar, online liefern sie sich einen öffentlich sichtbaren Schlagabtausch. Brisant wird es, weil Vanessa weiterhin auf den Werbe-Posts für die Nasenpflaster von Aleks zu sehen ist – trotz Beziehungsende und ihrer bereits öffentlich geäußerten Bitte an Aleks, dies zu unterlassen. Gegenüber Promiflash sagte sie dazu: "Also alles, was wirklich grenzüberschreitend ist, wo man auch sagen muss, dass das wirklich rechtlich nicht korrekt ist, wo ich ihn dafür, wie sagt man, zur Rechenschaft ziehen kann, muss ich natürlich tätig werden", erklärte sie dem Portal. Damit signalisiert die Reality-Darstellerin, dass sie jeden Schritt prüft, sobald Regeln verletzt werden könnten.

Privat galt Vanessa schon früher als jemand, der klare Linien zieht und Themen nicht einfach laufen lässt, während Aleks als Social-Media-Profi häufig auf seine Reichweite setzt, um Projekte zu pushen. Aktuell gibt Vanessa immer mehr Einblicke in die Beziehung mit dem Fitness-Influencer – und dem emotionalen Missbrauch, unter dem sie laut eigener Aussage stand. Bereits seit ihrer Trennung bei Temptation Island VIP versucht Aleks alles, um dieser Aussage zu widersprechen, steht allerdings in der Öffentlichkeit unter Beschuss. In der Vergangenheit zeigten beide, dass sie den direkten Draht zu ihren Communities suchen und Konflikte gezwungenermaßen nicht hinter verschlossenen Türen austragen können.

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025