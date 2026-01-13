Ihre Sicht: Vanessa Nwattu veröffentlicht finales Statement

Vanessa Nwattu (25) bricht ihr Schweigen und legt auf Instagram ein fast 16-minütiges Video vor, das sie mit "Teil 1" überschreibt – ihr finales Statement zur Trennung von Ex-Verlobtem Aleksandar Petrovic (34). Darin erzählt die Reality-TV-Bekanntheit, warum sie jetzt ihre Sicht schildern will und welche Erfahrungen sie nach eigener Darstellung in der Beziehung gemacht hat. Sie spricht von emotionalem Missbrauch, Manipulation und aggressiven Ausbrüchen, die sie über Monate zermürbt hätten. Nach Temptation Island VIP sei zwischen den beiden endgültig Schluss gewesen, betont sie, Nähe oder ein Kuss habe nicht mehr stattgefunden. Sie richtet sich an ihre Community, will Mut machen und erklärt, dass sie aus Scham lange schwieg – und nun "unfiltered" erzähle, was hinter den Kulissen geschehen sei.

Im Video berichtet Vanessa, sie sei nach der Show zunächst zwischen Berlin, Düsseldorf und später Dubai gependelt, habe die gemeinsame Wohnung aufgegeben und sei drei Monate bei einer Freundin untergekommen. Sie behauptet, Nachbarn hätten wegen lautstarker Auseinandersetzungen die Polizei gerufen, und schildert, wie sie sich zunehmend von ihrem Bauchgefühl abgeschnitten fühlte. Nach der Trennung, so Vanessa, habe Aleks weiter um sie geworben, mit Geschenken, Briefen und überraschenden Besuchen – sie habe jedoch keine Nähe mehr zugelassen. Als sie den Kontakt endgültig beenden wollte, seien Nachrichten an ihre Eltern und Drohungen über Security und Polizei geschickt worden, erzählt sie, was ihre Familie in Alarm versetzt habe. Finanzielle Streitpunkte rund um Miete, Einrichtung und Rückzahlungen hätten den Druck zusätzlich erhöht. Mit ihrem Clip, sagt sie, wolle sie "die Dinge aus meiner Sicht richtig wiedergeben", gleichzeitig kündigt sie an, dass dies nur der erste Teil sei.

Nur wenige Stunden nach dem emotionalen Reunion-Abend von "Temptation Island VIP" hatte sich Aleks ebenfalls an seine Follower gewandt. In einem langen Social-Media-Statement gab der Influencer einen privaten Einblick: Er veröffentlichte eine Aufnahme eines Telefonats mit Vanessa und auch den berühmten Lagerfeuerbrief, den er nach den Dreharbeiten verfasst hatte. Darin gestand Aleks Versäumnisse ein und schrieb: "Du hast dir gewünscht, dass ich dir zuhöre und dir Aufmerksamkeit schenke." Er habe Vanessa das nicht geben können, sei "blind gewesen" und schuld daran, dass sie sich immer mehr verschlossen habe. Für die Reality-Bekanntheit fand Aleks bewegende Worte und erinnerte an ihre gemeinsame Geschichte: "Du hast an uns geglaubt und an uns festgehalten, weil ich dir damals bei 'Temptation VIP' maximalen Halt gegeben habe."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu beim finalen Lagerfeuer von "Temptation Island VIP"

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

