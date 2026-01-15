Bilder im Jumpsuit: Timothy Busfield erscheint vor Gericht

Timothy Busfield (68), bekannt aus der Serie "The West Wing", erschien gestern vor Gericht in Albuquerque, New Mexico, um sich schweren Vorwürfen zu stellen, wie The Sun berichtet. Der Schauspieler trug einen orangefarbenen Häftlingsoverall, als die Anklagepunkte verlesen wurden. Sie umfassen zwei Fälle von kriminellem sexuellen Kontakt mit einem Minderjährigen unter 13 Jahren sowie einen weiteren Vorwurf des Kindesmissbrauchs. Die Anschuldigungen betreffen zwei elfjährige Zwillingsjungen, und der Richter bestätigte, dass eine Untersuchungshaftanhörung innerhalb der nächsten fünf Werktage stattfinden wird. Die Vorverhandlung wurde auf den 29. Januar terminiert, nachdem bereits am 4. Januar ein Haftbefehl gegen Timothy ausgestellt worden war.

Laut den Ermittlungsbehörden soll sich der mutmaßliche Missbrauch während der Arbeit an der TV-Serie "The Cleaning Lady" zwischen November 2022 und Frühjahr 2024 ereignet haben. Die Jungen gaben an, dass Timothy sie wiederholt unangemessen berührt habe. Es wird behauptet, dass die Opfer aufgrund der engen Verbindung zu ihm – sie nannten ihn "Uncle Tim" – und aus Angst vor negativen Reaktionen zunächst geschwiegen haben. Timothy selbst bestritt die Vorwürfe in einem Statement vehement und erklärte: "Das sind alles Lügen, und ich werde kämpfen, um meine Unschuld zu beweisen." Er betonte zudem, dass er ein hoch qualifiziertes Verteidigungsteam aufgestellt habe und auf eine vollständige Entlastung hoffe.

Bereits vor seiner Verhaftung betonte Timothy mehrfach, dass die gegen ihn erhobenen Vorwürfe unbegründet seien. Seit den Anschuldigungen steht der Schauspieler, der 1991 für seine Rolle in "Thirtysomething" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde und in weiteren namhaften Produktionen wie "West Wing" zu sehen war, stark im Fokus der Öffentlichkeit. Auch in seinem Privatleben erfuhr er Aufmerksamkeit, insbesondere durch seine Ehe mit Schauspielkollegin Melissa Gilbert (61), die er 2013 heiratete. Timothy galt bislang als angesehene Figur in der Unterhaltungsbranche.

Imago Mugshot von Timothy Busfield, Januar 2026

Getty Images Timothy Busfield, Schauspieler

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield, 2023