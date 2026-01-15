MLFL-Showdown: Diese vier Männer müssen die Show verlassen

Großes Beben bei Make Love, Fake Love: Vier neue Männer ziehen ein und wirbeln Elena Miras' (33) Entscheidungsnacht durcheinander. Intensivpfleger Rayner "Ray", Ballermann-Sänger und Finanzberater Daniel, Playboy Andreas und Sachbearbeiter Milan beziehen die Villa, während die bisherigen Kandidaten zittern müssen. Elena macht früh klar, worum es ihr geht: Zukunft statt Spielchen – und klare Grenzen. Als Daniel offen zugibt, er streite gerne, weist sie ihn scharf zurecht. "Da ist die Tür. Meine Tochter hat ein Vorbild verdient und keine Streitereien", stellt sie klar. Doch ausgerechnet die Neuen sind zunächst safe. Am Ende des Showdowns stehen vier Namen fest, die die Koffer packen müssen – und eine Single-Lady, die vor laufender Kamera in Tränen ausbricht.

Bei den Entscheidungen zählt für die 33-Jährige nicht mehr, wer vergeben sein könnte, sondern ob sie echtes Potenzial für eine Beziehung fühlt. Oskar ist der Erste, der gehen muss. "Ich glaube, wir haben probiert, eine Connection aufzubauen, irgendwie hat das nicht so geklappt wie bei den anderen Jungs", begründet sie. Er war Single – genauso wie Julian, den es als Nächstes trifft. Auch Alex G. muss die Villa verlassen. Bei ihm kommt ans Licht, dass Larissa seine Freundin ist. Vor der letzten Entscheidung bricht die Reality-TV-Bekanntheit in Tränen aus. Dann fällt die härteste Entscheidung auf David – jenen Kandidaten, der längst als Freund von Christina M. enttarnt ist. Elena glaubt weiterhin, er sei Single, bis sie seiner Partnerin gegenübersteht. Was folgt, ist ein Eklat. "Du bist das Allerletzte. Ich wünsche dir nichts Gutes – ehrenlos. Ich wünsche dir das Schlechteste überhaupt, Arschloch", schleudert sie David entgegen. Während er ihr "nur das Beste" wünscht, verlässt Elena wutentbrannt den Showdown und zerfetzt den Blumenstrauß, den er ihr nach ihrer Armverletzung geschenkt hatte – anschließend bricht sie in der Küche unter Tränen zusammen.

Noch vor zwei Wochen geriet die gebürtige Schweizerin öffentlich ins Schwärmen wegen David. Die Reality-TV-Teilnehmerin sprach damals im Einzelgespräch von einem "absoluten Romantiker", der mit kleinen Aufmerksamkeiten ihr Herz eroberte. "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus", lobte sie den Kandidaten damals. Die aufmerksame Geste und sein Charme begeisterten sie: "Ich finde das megaschön", verriet sie im Interview. Sogar als "Gentleman" mit "einem reinen Herzen" bezeichnete sie David, offen von ihm beeindruckt.

RTL Elena Miras und SelfieSandra bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"

RTL Niklas, Adelina und Christina M., Partner der vergebenen "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

