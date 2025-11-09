Jennifer Lawrence enthüllt: So veränderte Muttersein alles

Jennifer Lawrence (35) hat seltene Einblicke in ihr Leben als Mutter gegeben. In einem Interview mit dem W Magazine sprach die Schauspielerin über die Veränderungen, die das Muttersein mit sich brachte. Vor einigen Monaten hatte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney ihren zweiten Sohn willkommen geheißen, nachdem sie bereits Mutter des dreijährigen Cy ist. "Als ich mein erstes Kind bekam, fühlte ich mich vollständig mit meinem Baby verbunden", verriet Jennifer. Dennoch habe sie schnell gemerkt, dass die Welt nicht für diese besondere Beziehung gemacht sei: "Plötzlich fragst du dich, wie du wieder arbeiten gehen, ein Auto fahren oder ein Flugzeug besteigen sollst. Alles sieht danach anders aus."

Für die Schauspielerin war die Umstellung auf das Leben als Mutter mit Herausforderungen verbunden. Sie erklärte weiter, dass das Muttersein ihre Sicht auf viele alltägliche Dinge verändert habe. Besonders eindringlich schilderte sie, wie schwer es ihr gefallen sei, die Vorstellung zu akzeptieren, sich von ihrem Kind zu trennen, um beruflichen Verpflichtungen nachzugehen. Die Frage, wie man diese Balance zwischen Arbeit und Elternschaft findet, habe sie sich oft gestellt. Trotz dieser schwierigen Momente betonte sie aber auch, dass sie während dieser Veränderungsphase nicht alleine war und Unterstützung hatte.

Dass Jennifer nun so offen spricht, ist eine Ausnahme – die Oscarpreisträgerin hält Privates meist fern vom Rampenlicht und teilt Familienmomente nur punktuell. Im Zentrum steht dabei ihre Rolle als Mutter von Cy und dem jüngsten Sohn, dessen Ankunft ihr Leben nochmals neu sortiert hat. Freunde beschreiben sie seit Jahren als bodenständig und humorvoll, Eigenschaften, die sie auch jenseits der Kamera nahbar wirken lassen. In früheren Gesprächen betonte die Schauspielerin, wie sehr ihr ein normales Familienleben guttut.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Die My Love" beim 78. Filmfestival von Cannes

Action Press / Backgrid Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2024

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Cooke Maroney, Jennifer Lawrence und ihr Sohn Cy im Juni 2023