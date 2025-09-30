Caitlyn Jenners Sohn Burt ist zum vierten Mal Papa geworden

Caitlyn Jenners (75) Sohn Burt Jenner (47) hat aufregende Neuigkeiten verkündet: Der Promi-Spross ist zum vierten Mal Vater geworden. Gemeinsam mit seiner langjährigen Partnerin Valerie begrüßte er ihr neuestes Familienmitglied, wie er auf Instagram bekannt gab. Besonders bemerkenswert sei, dass Valerie sich für eine unmedikamentierte Geburt entschied, wofür Burt sie in den höchsten Tönen lobte. In seinem emotionalen Beitrag schrieb er: "Sie hat es geschafft! Ohne Medikamente. Ich werde nie vergessen, wie Greg Godfrey mir sagte, ich sei ein zäher Kerl, als mein Knochen aus meinem Arm ragte. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was meine Frau gerade geschafft hat." Das Paar hat bereits zwei Söhne, Bodhi und Behr, sowie eine Tochter namens Goldie.

Auf Instagram bekam Burt zahlreiche Glückwünsche von seiner Familie. Sein Bruder Brody Jenner (42) kommentierte: "Liebe euch! Herzlichen Glückwunsch!" Außerdem scherzte Brandon Jenner (44): "Val ist eine Superheldin. Du bist nur ihr Wingman. Aber ich liebe dich trotzdem." Auch Burts Halbschwester Kylie Jenner (28) zeigte ihre Freude über den Familienzuwachs, indem sie den Beitrag ihres Halbbruders mit einem Like versah. Valerie und Burt, die regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben in den sozialen Medien teilen, scheinen glücklicher denn je zu sein.

Die Familie Jenner wächst weiter, und nicht nur Caitlyn dürfte stolz auf ihren Sohn sein. Vor wenigen Jahren feierte sie einen besonderen Meilenstein: ihr 20. Enkelkind kam zur Welt. Caitlyn teilte damals ihre Freude mit einem liebevollen Beitrag auf Instagram: "Mein 20. Enkelkind! @valeriepitalo @burtonjenner Ich liebe euch beide!" Dazu postete sie ein Foto von ihrem Enkel Bodhi, der sein neues Geschwisterchen in den Armen hielt. Ob noch mehr Nachwuchs folgt, bleibt abzuwarten. Jetzt scheint die Familie die gemeinsame Zeit mit dem kleinen Neuankömmling in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Caitlyn Jenner im März 2022 in West Hollywood

Instagram / burtonjenner Burt Jenners Frau Valerie

Instagram / burtonjenner Burt Jenner mit seiner Tochter Goldie

