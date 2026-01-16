Elli (95) und Edith (98) rühren Bushido bei Show zu Tränen

Bushido (47) hat am Dienstagabend in der Hamburger Barclays Arena ein Versprechen eingelöst und damit für einen Moment gesorgt, über den in der Rap-Szene noch lange gesprochen werden dürfte: Während seines Konzerts holte er die 98-jährige Edith und die 95-jährige Elli zu sich auf die Bühne. Begleitet wurden die beiden Seniorinnen von ihrem Pfleger Rashid Hamid, der unter dem Namen "pflege.smile" auf Social Media bekannt ist und den Auftritt organisiert hatte. Unter lautem Applaus hakte sich Edith bei Bushido unter, während sie gemeinsam zum Mikrofon gingen. Dort bedankte sie sich vor Tausenden Zuschauern für die Einladung, während der Musiker sichtlich mit den Tränen kämpfte. Direkt im Anschluss performte Bushido mit seinen beiden wahrscheinlich ältesten Fans an seiner Seite den Song "Für immer jung" – eine rührende Szene, die von zahlreichen Kameras für die Ewigkeit festgehalten und von TikTok-Usern geteilt wurde.

Auch in den Instagram-Storys von Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) war zu sehen, wie Edith strahlend neben dem Rapper steht und das Publikum begeistert reagiert. Während Edith ins Mikrofon ruft, wie sehr sie sich freue, schwärmt Bushido davon, "so tolle Menschen" als Fans zu haben, die gar nicht seinem üblichen Publikum entsprechen. Anna-Maria kommentierte die emotionale Szene mit den Worten "Er weint" und hielt später auch fest, wie Edith und Elli den Rest des Abends genossen: Die beiden durften das Konzert komfortabel in einer Loge weiterverfolgen. Pfleger Rashid teilte nach der Show ebenfalls ein rührendes Foto und schrieb von einem "Gänsehautmoment, den man gar nicht in Worte fassen kann". In den Kommentaren lobten Nutzer Bushido, Rashid und die Seniorinnen für diesen gemeinsamen Auftritt, der sich binnen kurzer Zeit in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Edith und Elli sind vielen Followern bereits aus den Clips von Rashid bekannt, in denen die beiden Damen mit viel Humor aus ihrem Alltag erzählen und offen über ihr Alter sprechen. Edith hatte in einem der Videos schon zuvor gezeigt, wie gut sie sich mit Bushidos Songs auskennt, und erzählt, wie sehr sie "Für immer jung" liebt. Bushido wurde schließlich auf die Clips aufmerksam und lud sie persönlich zu seinem Konzert in Hamburg ein – ein Wunsch, der sich jetzt sogar noch eindrucksvoller erfüllte als zunächst gedacht. Für den Rapper schloss sich dieses Treffen an eine ohnehin emotionale Phase an: Nach einiger Zeit, in der die Ehe offenbar kriselte, gaben er und Anna-Maria kürzlich ihr Liebescomeback bekannt.

Anzeige Anzeige

Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

Anzeige Anzeige

pflege.smile Social-Media-Star und Pfleger Rashid Hamid mit Edith, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025