JJ Slater zeigt Gewichtsverlust nach Trennung von Katie

JJ Slater hat nach seiner Trennung von Katie Price (47) einen neuen Fokus gefunden: seine Fitness! Der Realitystar aus der britischen Serie "Married At First Sight UK" verkündete auf Instagram, dass er nur zehn Tage nach dem Liebes-Aus schon Erfolge im Fitnessstudio verzeichnen kann. Mit Unterstützung eines Online-Coaches namens Kieran hat JJ bereits 2,8 Kilogramm abgenommen. "Er hält mich verantwortlich, kümmert sich um meine Ernährung, meine Workouts und sorgt dafür, dass ich meine Schritte und mein Cardioziel erreiche", erzählte er in einem Video. Seine Follower will er dabei auf seine Reise mitnehmen und ihnen helfen, ebenfalls motiviert zu bleiben: "Noch viel mehr kommt, bleibt dran."

Die Beziehung zu Katie, die Anfang 2024 begann, hielt fast zwei Jahre, bevor sie Anfang Januar endete. Insider berichten, dass Katie zunehmend Zweifel daran hatte, ob JJ der richtige Partner für eine gemeinsame Zukunft sei. Obwohl das Paar sogar über ein gemeinsames Kind nachgedacht haben soll, wurden diese Pläne nie realisiert. JJ, der nach der Trennung zurück nach Essex zog, zeigte sich enttäuscht, sah jedoch in der Trennung eine Gelegenheit, sich selbst neu zu fokussieren.

Auch Katie sorgte in den vergangenen Wochen mit ihrem deutlichen Gewichtsverlust für Aufsehen. Die Reality-Ikone sprach in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offen darüber, dass Familie und Fans große Sorgen haben. Besonders ihre Mutter Amy drängte sie dazu, ärztliche Hilfe zu suchen. "Der Grund, warum ich zum Arzt gehe, ist, dass ich immer weiter abnehme und nicht weiß, warum. So ist das eben", fasste sie die Situation zusammen. Bei einer Untersuchung stellten die Mediziner einen extrem niedrigen Blutdruck fest. "So niedrig kann der gar nicht sein", gaben die Ärzte laut Katie zu bedenken. Weitere Tests wie Blutuntersuchungen und ein mögliches MRT standen bereits auf dem Plan.

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Instagram / johnjoeslater JJ Slater und Katie Price, Juni 2024

ActionPress JJ Slater und Katie Price