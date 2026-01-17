Aua: Dieser Star kommt schon verletzt im Dschungelcamp an

Die Kandidaten des Dschungelcamps haben die lange Flugreise nach Australien hinter sich gebracht. Doch vor Ort angekommen, verrät Hubert Fella (58) im Bild-Interview, dass er ein Wehwehchen aus Deutschland mitgebracht hat. "Ich habe einen Riss im Knie und hätte eigentlich operiert werden müssen", erzählt der Partner von Matthias Mangiapane (42). Doch die Behandlung muss warten: "Ich hätte sechs Wochen eine Bandage gebraucht, also ziehe ich das jetzt durch und mache die OP nach dem Camp."

Trotz des kaputten Knies ist Hubert gut gelaunt. "Die Einreise verlief super. Wir hatten eine nette Dame dabei, die hat alles für uns gemacht – sogar mein Visum ausgefüllt. Ich musste nur stehen und lächeln. Im Moment lebe ich Luxus pur", verrät er der Tageszeitung. Einzig die von dem langen Flug geschwollenen Füße wolle er vor dem Einzug ins Camp noch loswerden. Ansonsten sind der Realitystar und seine Begleitung Patrick Mast guter Dinge.

Normalerweise würde Matthias seinen Ehemann auf diesem Abenteuer begleiten. Doch der Promis unter Palmen-Star ist mit seinen eigenen Dreharbeiten beschäftigt. "Jetzt ist es aber nun so, dass ich selber beruflich wieder in ein Format zur gleichen Zeit gehe", plauderte er im Gespräch mit RTL aus. Bei der Show handelt es sich um die neue Staffel von Kampf der Realitystars, die zeitgleich in Thailand gedreht wird.

Imago Hubert Fella (r.) und Patrick Mast (l.) am Flughafen Frankfurt

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp-Kandidat 2026

WhatsApp Hubert Fella und Matthias Mangiapane im Mai 2023