Bandelt Aleks mit anderer Frau an? Emmy Russ verteidigt ihn

Seit Kurzem ist bekannt, dass sich Aleksandar Petrovic (34) und Emmy Russ (26) in einer intensiven Kennenlernphase befinden. Nach dem Drama bei Temptation Island VIP und der Auflösung seiner Verlobung mit Vanessa Nwattu (26) will der Realitystar die Dinge langsam angehen lassen. Doch nun wurde ein böses Gerücht in Umlauf gebracht: Ist Emmy vielleicht nicht die einzige Frau an der Seite des selbst ernannten maskulinen Mannes?

In einem neuen Beitrag auf Instagram freut sich Emmy, dass ihr Chihuahua Vitaly sie im Thailandurlaub begleitet. "Hattet ihr es erraten oder dachtet ihr, Aleks kommt?", fragt sie ihre Fans. Einer antwortet daraufhin: "Ich dachte, Aleks war mit einer anderen Chaya in der Therme..." Emmy dementiert das Gerücht um Aleks und die mysteriöse Frau, doch ein weiterer Follower bestätigt: "Er wurde aber von mehreren gesehen, Emmy, nicht böse gemeint." Emmy lässt sich allerdings nicht beirren. "Beweise? Null! Heult leise, bitte", kontert sie selbstbewusst.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, bleibt abzuwarten. Auch Aleks bezieht in der Kommentarspalte Stellung und schreibt: "Viel Spaß mit deinem Besuch, bald sehen wir uns wieder!" Das Bild von Emmy und dem kleinen Chihuahua sorgt allerdings noch aus einem zweiten Grund für Aufmerksamkeit. Aleks' Ex Vanessa nannte Emmy bei der "Temptation Island VIP"-Reunion abwertend einen "blonden Chihuahua" – eine Aussage, um die Emmy im Netz viel Wirbel machte, da sie den Angriff fälschlicherweise als rassistisch einordnete.

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Emmy Russ

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025

Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023