Blake Lively holt Epstein-Opfer-Anwältin für Baldoni-Prozess

Blake Lively (38) zieht im erbitterten Rechtsstreit gegen Justin Baldoni (41) die Zügel noch einmal kräftig an: Die Schauspielerin hat nun laut People die bekannte Anwältin Sigrid McCawley als Verstärkung in ihr Team geholt. Die Juristin, die sich seit Jahren für Opfer im Fall Jeffrey Epstein (†66) starkmacht, soll Blake künftig vor allem nach außen vertreten und die Kommunikation mit Öffentlichkeit und Medien koordinieren. Im Mittelpunkt steht Blakes Klage wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung und angeblicher Vergeltungsmaßnahmen rund um die Dreharbeiten zum Film It Ends With Us. Der Prozess gegen ihren Co-Star Justin, der gleichzeitig auch als Regisseur und Produzent tätig war, soll im Mai 2026 vor einem Gericht in New York starten. Blake will nach Angaben ihres Teams persönlich in den Zeugenstand treten.

Sigrid hebt hervor, worum es aus ihrer Sicht in dem Verfahren geht: "Es ist ein Privileg, mit dem Weltklasse-Team von Blake Lively an einem Fall zu arbeiten, der im Kern von einer Frau handelt, die einer feindlichen Arbeitsumgebung ausgesetzt war und nun angegriffen wird, weil sie sich selbst und ihre Kolleginnen schützen will." Blakes bisherige Anwälte Mike Gottlieb und Esra Hudson zeigen sich begeistert von dem hochkarätigen Neuzugang und verweisen auf Sigrids langjährige Erfahrung und ihren Einsatz für Epstein-Überlebende.

Sigrid ist in den USA längst ein Name, der eng mit einigen der bekanntesten Missbrauchsverfahren der vergangenen Jahre verbunden ist. Für Blake ist es nicht die erste Berührung mit der Anwältin: Sigrid stand bereits Leslie Sloane, Blakes langjähriger Publizistin, zur Seite, als Justin sie mit einer Verleumdungsklage überzog. Das Verfahren wurde allerdings schon im Juni 2025 von einem Richter abgewiesen. Während sich Justin seinerseits bereits im Herbst mit der prominenten Verteidigerin Alexandra Shapiro – sie arbeitete zuvor unter anderem für Sean "Diddy" Combs (56) – verstärkte, rückt der bevorstehende Gerichtstermin für alle Beteiligten nun spürbar näher.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, März 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sigrid McCawley, Anwältin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler