Foto von Ex-Assistentin stört Victoria Beckhams Ehefrieden

Ein beinahe nacktes Sauna-Selfie von Rebecca Loos (48) auf Instagram sorgt aktuell erneut für Wirbel rund um die Ehe von Victoria (51) und David Beckham (50). Die ehemalige persönliche Assistentin des Fußballstars soll damit jetzt alte Wunden bei Victoria aufgerissen haben. Denn die Aufnahme ließ Gerüchte aus den frühen 2000er-Jahren wieder hochkochen, als Rebecca behauptete, eine Affäre mit David gehabt zu haben. Das Foto erschien nur wenige Tage, nachdem das Paar gemeinsam den Erhalt von Davids Ritterschlag gefeiert hatte. "Für Victoria war das Timing dieses Bildes zutiefst verstörend", verriet eine Quelle nun gegenüber OK!. "Es hat sie wirklich bis ins Innerste erschüttert."

Die Anschuldigungen von Rebecca, sie habe während ihrer Zeit als Davids Assistentin eine viermonatige Affäre mit ihm gehabt, machten 2004 weltweit Schlagzeilen. Obwohl David die Vorwürfe vehement zurückwies und sie als "lächerlich" bezeichnete, belasteten die anhaltenden Gerüchte das Paar schwer. Laut OK! verriet eine Quelle nun: "Als dieses Bild auftauchte und die Fans aufwühlte, zwangen die Kommentare im Netz Victoria dazu, sich einem schmerzhaften Kapitel zu stellen, das sie längst fest hinter sich geglaubt hatte." Jedoch bekräftigte Rebecca, die heute als Yoga-Lehrerin in Norwegen lebt, bereits im vergangenen Jahr erneut ihre Aussagen und schilderte, wie sehr auch sie die Ereignisse bis heute belasten.

Victoria selbst sprach kürzlich im Podcast "Call Her Daddy" überraschend offen über die Herausforderungen ihrer Ehe und die Angriffe, denen sie und David als Paar ausgesetzt waren. Trotz der zahlreichen Gerüchte betonte sie, wie stark ihre Verbindung bis heute ist. Die Beckhams, die seit 1999 verheiratet sind und vier gemeinsame Kinder haben, stehen derzeit ohnehin verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Dabei geht es vor allem um die angespannte Beziehung zu ihrem entfremdeten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31). Die erneuten Spekulationen um Rebecca dürften die Familie nun abermals auf eine harte Probe stellen.

Getty Images Victoria Beckham, Model

Getty Images Sir David Beckham mit Lady Victoria nach der Verleihung zum Knight Bachelor auf Schloss Windsor, November 2025

Instagram / rebeccaloosofficial Rebecca Loos lächelt 2021