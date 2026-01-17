Laut Fans: Elena Miras versteht "Make Love, Fake Love" nicht

In der vierten Staffel von Make Love, Fake Love tritt Elena Miras (33) als Single-Lady an und datet in einer Villa mehrere Männer, um die große Liebe zu finden. Beim jüngsten Showdown kam es zum Eklat, als Kandidat David Nawaz vor laufenden Kameras entlarvt wurde – er hat eine Freundin und spielte Elena Gefühle vor. Die gebürtige Schweizerin verlor die Fassung, als sich herausstellte, dass der 27-Jährige sie getäuscht hatte. Die Zuschauer machten daraufhin ihrem Unmut auf Social Media Luft: Viele Fans werfen der Reality-TV-Bekanntheit vor, das Konzept der Show nicht begriffen zu haben.

Unter einem Instagram-Post sammelten sich Kommentare, die deutliche Kritik an ihrer Reaktion äußern. Viele Fans erinnern an das Grundprinzip der Show, wonach ein Teil der Männer vergeben ist und genau das verheimlichen muss. "Das ist doch der Sinn der Serie, warum heult sie so?", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Hä, darum geht es doch in der Sendung, er hat seine Rolle super gespielt und sie getäuscht." Mehrere Stimmen legten nach: "Elena checkt nicht, dass die Männer lügen müssen, oder?" und "Hat sie eigentlich den Sinn der Sendung verstanden?" Die Diskussion dreht sich damit weniger um Davids Verhalten als vielmehr um die Frage, ob die Single-Frau die Spielregeln ausblendet, sobald Gefühle ins Spiel kommen.

Dabei hielt die Single-Lady in der Entscheidungsnacht klar an ihren Prinzipien fest. Für Elena zählte am Abend nicht mehr, wer vergeben ist, sondern wer echtes Beziehungspotenzial mitbringt. Besonders emotional wurde es, als bekannt wurde, dass nicht nur Single-Kandidaten wie Oskar und Julian die Villa verlassen müssen, sondern auch Alex G. – bei ihm flog die Beziehung zu Larissa auf. Den heftigsten Moment gab es aber, als sie im Showdown nach der Enttarnung von David völlig die Fassung verlor. "Du bist das Allerletzte. Ich wünsche dir nichts Gutes – ehrenlos. Ich wünsche dir das Schlechteste überhaupt, Arschloch", beschimpfte sie ihn.

RTL Elena Miras bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras und SelfieSandra bei "Make Love, Fake Love"

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"