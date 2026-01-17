Möchten Sophie Welack und ihr Verlobter Hendrik bald Kinder?

Reality-TV-Stars Sophie Welack und Hendrik Sünder scheinen ihre Zukunftspläne klar im Blick zu haben, auch wenn ein großer Schritt erst einmal auf sich warten lassen wird. Seit ihrer Verlobung im April 2025 haben die beiden nicht nur ein gemeinsames Haus bezogen, sondern sich auch über potenziellen Nachwuchs Gedanken gemacht. Doch wie das Paar im Gespräch mit Promiflash verrät, steht dieser Punkt auf ihrer Liste noch weiter unten. "Erst dann, wenn man richtig angekommen ist", erklärt Sophie. Hendrik ergänzt: "Wir müssen erst klarkommen, damit wir unserem Kind auch was bieten können."

Neben ihren beruflichen Zielen scheinen die beiden außerdem auch noch persönliche Hürden im Alltag angehen zu wollen. Sophie räumt im Interview ein, dass sie fürs Erste nicht bereit sei, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl das eine wichtige Voraussetzung für Nachwuchs wäre. "Das stimmt. Definitiv. Und das will ich noch nicht", erklärt die Influencerin offen. Hendrik, der an die Zukunft denkt, wünscht sich hingegen, dass sie ihr gemeinsames Leben erst einmal weiter festigen und finanziell absichern, bevor ein weiteres Familienmitglied dazukommt. Die beiden betonen, dass sie sich als Paar weiterentwickeln und sich ihre Prioritäten derzeit noch stark auf ihre Karrieren im Social-Media-Bereich und in der Reality-TV-Welt konzentrieren.

In den vergangenen Monaten machte die TV-Bekanntheit zudem immer wieder mit ihrer Abnehmreise Schlagzeilen. Offen sprach sie darüber, mithilfe einer Abnehmspritze innerhalb kurzer Zeit beachtliche 20 Kilogramm verloren zu haben. "Viele sagen, auf sowas kann man nicht stolz sein, doch ich finde, auf sowas kann man stolz sein, auch wenn man ein bisschen nachgeholfen hat", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Sie betonte, dass sie ihre Blutwerte regelmäßig vom Arzt überprüfen ließ, um auf der sicheren Seite zu sein. Mit der Aussage "Es ist Dienstag, das heißt Spritzendienstag!" teilte sie ihre Routine offen mit ihren Followern.

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025

Instagram / sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder, Oktober 2025

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025