Sophie Welack will diese Kollegin bei TV-Show herausfordern

Sophie Welack macht kein Geheimnis daraus, mit wem sie sich am liebsten noch einmal vor die Kameras stellen würde: In einem Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie sich ein gemeinsames Format mit Vanessa Brahimi vorstellen kann – und zwar mit klaren Kampfansagen. Anlass war ihre Teilnahme an der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge, wo es laut Sophie und ihrem Partner Hendrik Sünder ordentlich gekracht haben soll. Gefragt, ob sie lieber wieder mit Vanessa oder mit den "#CoupleChallenge"-Mitstreitern in einer Show wäre, fiel die Antwort deutlich aus. Der Schlagabtausch mit Vanessa ist den beiden noch bestens in Erinnerung, schließlich hatten sie sich schon im Sommerhaus der Normalos heftig in die Haare bekommen.

In dem Interview ließ das Duo an Deutlichkeit nichts vermissen. Auf die Skala-Frage von Promiflash, wie viel Zoff es bei "#CoupleChallenge" gab, sagte Sophie: "Ich denke schon so eine gute neun." Hendrik legte nach: "Ich würde schon sagen, dass es eine zehn von zehn ist. Also, das war schon hart." Dann der Seitenhieb in Richtung Rivalin: Promiflash fragte, ob Sophie lieber wieder mit Vanessa Brahimi in ein Format oder mit den "#CoupleChallenge"-Kandidaten wolle. Sophies Antwort: "Ich muss sagen, mit Vanessa wär ich gerne noch mal in einem Format. Ich würde ihr noch mal richtig gerne den Arsch aufreißen", sagte sie. Hendrik stimmte ein: "Was man sagen kann: 'Vanessa ist dagegen gar nichts'." Und Sophie schob hinterher: "Vanessa ist dagegen ein kleiner Pups. Aber ich würde mich auch nicht scheuen, noch mal mit ihr in ein Format zu gehen, definitiv nicht."

Schon im Vorfeld der Show hatten Sophie und Hendrik für Aufsehen gesorgt. Im Gespräch mit Promiflash hatten die beiden offen zugegeben, dass sie sich auf die Herausforderungen in der "#CoupleChallenge" nicht wirklich vorbereitet hatten. Sophie sagte: "Ja, vor den Dreharbeiten haben wir fleißig noch eine Schachtel durchgeraucht. Wir haben auf jeden Fall unsere Lunge ein bisschen darauf vorbereitet. Aber sonst nichts, nein." Auf die Frage, ob sie ihre Höhenangst getestet oder besonders viel trainiert hätten, antwortete die Reality-Darstellerin klar: "Nein, gar nichts." Statt schweißtreibendem Training oder Mentalübungen setzten die beiden lieber auf ihren gewohnten Lebensstil.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiewelack_ Realitystar Sophie Welack, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Vanessa Brahimi beim BILD Renntag 2025

Anzeige Anzeige

Instagram /sophiewelack_ Sophie Welack und Hendrik Sünder im Mai 2025