Nicola Peltz-Beckham nimmt für neue "Prima"-Filmrolle ab

Nicola Peltz-Beckham (31) stürzt sich offenbar mit vollem Einsatz in ihr nächstes Filmprojekt: Für das Ballettdrama "Prima" hat die Schauspielerin viel Gewicht verloren. Der britischen Zeitung The Sun zufolge widmet sich die 31-Jährige seit Monaten einem intensiven Training und folgt einer strengen Diät, um eine ehrgeizige Ballerina glaubwürdig verkörpern zu können. Für die Rolle der Margot, die unter der harten Hand ihrer Großmutter zur perfekten Tänzerin geformt wird, soll Nicola ihr Gewicht inzwischen auf 45 Kilogramm reduziert haben. An ihrer Seite vor der Kamera steht Hollywood-Ikone Faye Dunaway (85), die Margots Großmutter spielt – ein Generationenduell, das die Schauspielerin zu Höchstleistungen antreiben soll.

Insider schildern, dass Nicola "alle Register gezogen" habe, um der Rolle gerecht zu werden. Neben intensivem Ballettunterricht habe sie ein straffes Sportprogramm inklusive Kraft- und Ausdauertraining absolviert. Dazu berücksichtige sie ein exakt durchgeplantes Ernährungskonzept. Abnehmspritzen spielen nach Angaben der Insider in diesem Prozess keine Rolle. "Nicola war entschlossen, alles richtig zu machen, das zeigt ihre Entschlossenheit und Hingabe", erklärte eine Quelle. Sie habe von Anfang an klargemacht, dass für sie nur harte Arbeit infrage komme: "Es gab für sie keine Option, auf die 'Fat Jab' zu setzen, sie hat alles selbst durchgezogen." In "Prima" dreht sich alles um Margots Aufstieg zur Ausnahmeballerina – eine Geschichte von Disziplin, Druck und Perfektion, die sich nun offenbar auch im Alltag der Schauspielerin widerspiegelt.

Privat wird Nicola von Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) unterstützt, der seine Frau regelmäßig auf Social Media anfeuert und Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag in den USA gibt – vom entspannten Kuschel-Schnappschuss bis zu seinen Kochprojekten in der heimischen Küche. Der Sohn von Victoria und David Beckham (50) und die Schauspielerin zeigen sich dort als eingespieltes Team, das berufliche Pläne und Eheleben eng miteinander verknüpft. Während Nicola derzeit voll im Filmprojekt aufgeht, setzt Brooklyn weiter auf seine Mischung aus Food-Content, Fotoshootings und Auftritten an ihrer Seite – ein gemeinsamer Lifestyle, bei dem sie sich öffentlich vor allem als Einheit präsentieren.

Getty Images Nicola Peltz-Beckham, Schauspielerin

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und ihr Hund, Februar 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025