Stephen Dürr freut sich auf Nacktbaden im Dschungelcamp

Der Countdown zur neuen Staffel vom Dschungelcamp läuft. Einer, der es kaum abwarten kann, ist Stephen Dürr (51). Der Schauspieler hat ganz klare Pläne für den australischen Busch, wie er RTL verrät. Er will sich dort nicht verstellen und auch nichts verstecken. Sollte ihm zu warm werden, wird er auch nicht zögern, sich seiner Kleidung zu entledigen. "Wenn es mir zu warm ist, ziehe ich mich einfach ganz aus. Die anderen müssen einfach damit klarkommen", stellt der Serien-Darsteller klar. Er gehe regelmäßig in Wellness-Tempel, wo man auch "Nackedei" rumläuft und sei daran gewöhnt. Besonders freue er sich, nackt schwimmen zu gehen: "Ich gehe auch nackt baden, ich freue mich schon aufs Schwimmen." Fans werden also eine ganz neue Seite von Stephen kennenlernen.

Stephen freut sich aber nicht nur auf Freizügigkeit im Dschungel, sondern ist auch heiß auf die Challenges. "Ganz ehrlich? Bitte wählt mich ganz lange, dass ich ganz lange drinbleiben kann. So ein paar Tage von meiner Familie weg, ein bisschen Urlaub", meint er ironisch. Tatsächlich macht nichts im Camp dem ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wirklich Angst – außer die anderen Kandidaten: "Wenn ich eines verstanden habe, dann dass man nicht in eine Show reingehen kann und glauben sollte, dass man alles verstanden hat. Weil die Dynamiken immer unterschiedlich sind. Es hängt stark von den Leuten ab, die da drin sind. Ich gehe da ganz unvoreingenommen rein."

Und was sagt Stephens Familie zu seinem Einzug ins Dschungelcamp? Der 51-Jährige lebt zu Hause ein bodenständiges Leben mit seiner Frau Katharina und den beiden Zwillingstöchtern. Die waren ganz begeistert von der Idee, dass Papa im besten Fall mal zwei Wochen am Stück nicht da ist. "Und meine beiden Töchter und meine Frau haben gleich gesagt: Bitte geh. Dann bist du ja, wenn es gut läuft, drei Wochen lang im Dschungel. Also los", lachte Stephen im Bild-Interview. Er sei sicher, dass die drei ihren Spaß daran haben werden, ihn "leiden zu sehen".

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022