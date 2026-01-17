Temptation: Nur dann würde Aleks Petrovic nochmal mitmachen

Aleksandar Petrovic (34) bringt Temptation Island VIP erneut ins Gespräch – und verrät, unter welchen Voraussetzungen er sich ein drittes Mal in die Flirt-Villa wagen würde. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Reality-Star, dass er eine Rückkehr in das Format nicht ausschließt. "Hey, alle guten Dinge sind drei, oder?", witzelt er. Seine erneute Teilnahme knüpft er dabei aber an eine klare Bedingung. "Da müssten die aber richtig blättern, ganz ehrlich. Ich habe Temptation Island so groß gemacht in zwei Staffeln. Ich brauche eine Beteiligung mittlerweile", macht er seinen Standpunkt deutlich.

Damit Aleks noch einmal ein solches Risiko eingeht, müsste der Sender also wesentlich tiefer in die Tasche greifen als bisher. Ganz anders tickt sein Bruder Marko Petrovic: Der lehnt eine Teilnahme an der VIP-Ausgabe entschieden ab. "Nein. Ich würde generell so Dating-Formate, sage ich mal Stand jetzt, nicht machen", erklärt er im selben Gespräch. "Temptation Island" sei zwar nicht unbedingt ein Dating-Format, wirft er ein, doch seiner Ansicht nach geht die Show "ein bisschen in die Richtung."

Abseits der TV-Pläne zeigen sich die Brüder oft als eingespieltes Team. Aleks teilt auf Social Media regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und sucht dabei den direkten Draht zu seiner Community. Marko hält sich traditionell etwas zurück und tritt vor allem an der Seite seines Bruders in Erscheinung. Beide betonen in Interviews häufig ihre enge Bindung und dass Familie für sie eine wichtige Rolle spielt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

RTL2 Aleks und Marco Petrovic, Kandidaten bei #CoupleChallenge