Wütend auf Gil: Wird Nicole ihn im Dschungel konfrontieren?

Kurz vor dem Start vom Dschungelcamp heizt Nicole Belstler-Boettcher (62) die Stimmung am Flughafen in Frankfurt am Main an – und nimmt Gil Ofarim (43) ins Visier. Kurz vor dem Abflug nach Down Under wird sie gefragt, wie sie zu ihrem kontroversen Mitcamper steht. "Für mich ist es so, als würde ich nach einem Flugzeugabsturz jetzt mit ihm auf einer Insel sitzen. [...] Das ist das Format. Ich wusste das vorher nicht", erklärt sie im Interview mit RTL frustriert, fügt jedoch hinzu: "Jetzt rocken wir da zusammen durch." Lust auf eine Konfrontation hat die Schauspielerin jedoch nicht.

Viel möchte Nicole zu dem heiklen Thema nicht sagen – aus Angst, Gil noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Sie betont jedoch, dass seine Handlungen mit ihren Werten nicht zusammenpassen. "Da gibt’s nichts zu sprechen. Wie kann man sowas rechtfertigen?", gibt sie zu bedenken und urteilt: "Das geht einfach nicht. Ich habe kein Wort des Bedauerns gehört, in sämtlichen Interviews. Nichts." Nicole kritisiert auch, dass Gil bisher keine Ambitionen gezeigt hat, Teile seiner Rekordgage oder des möglichen Siegergeldes zu spenden.

Gils Teilnahme polarisiert nicht nur unter den Teilnehmern – auch die Fans zeigen öffentlich ihren Unmut über seine Beteiligung an der Kultshow. Viele rufen im Netz dazu auf, das Format wegen des Musikers zu boykottieren. 2021 kam es beim Einchecken in einem Leipziger Hotel zu Unstimmigkeiten zwischen ihm und einem Rezeptionisten. Gil veröffentlichte daraufhin ein Video, in dem er den Zwischenfall in Zusammenhang mit seiner Davidsternkette setzte. Erst vor Gericht gestand er, sich den Vorfall ausgedacht zu haben. Das Verfahren wurde unter der Auflage eingestellt, dass er Schmerzensgeld und eine Spende zahlt.

