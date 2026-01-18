Aufgepumpt mit Bart: Bastian Yotta sieht total verändert aus

Huch, wer ist denn das? Diese Frage stellten sich wohl zahlreiche TikTok-Nutzer, als sie über Bastian Yottas (49) neueste Clips stolperten. Denn der frühere Dschungelcamp-Bewohner meldet sich mit einem radikal veränderten Erscheinungsbild. Statt dunklem Kurzhaarschnitt und Dreitagebart trägt der Social-Media-Star nun Glatze und einen langen, dichten Rauschebart. In seinen Videos stemmt er Liegestütze für eine "Push-Up-Challenge", läuft Kilometer für eine Laufserie und spricht direkt in die Kamera. Unter den Clips sammeln sich erstaunte Reaktionen. "Habe den gar nicht erkannt", kommentieren Nutzer, während andere fragen, ob das tatsächlich der echte Yotta sei.

Dass der einstige Reality-Darsteller überrascht, hat Gründe: Nach seinem fünften Platz bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Jahr 2019 wurde es ruhiger um ihn. 2020 folgten Distanzierungen von TV-Sendern, parallel verlegte Yotta seine Online-Aktivitäten auf OnlyFans. Als manche seine englische Aussprache kritisieren, kontert er in einem Clip: "Yotta war niemals weg. Yotta ist wie Gott. Er ist unzerstörbar." Auf TikTok zeigt er nun sportliche Routine und reichlich Selbstansage. Denn nicht nur im Gesicht und auf dem Kopf machte der Influencer eine große Verwandlung durch: Auch sein Körper ist deutlich muskulöser.

Sonst sah sein Content auf der Onlineplattform noch ganz anders aus. Yotta trat gemeinsam mit seiner Frau Marisol Ortiz auf und sorgte mit zweideutigen Clips für viel Wirbel. Die beiden inszenierten sich bei ulkigen Tänzen, beim Nasenhaarrasieren und vor allem in Videos mit ganz eindeutigem, sexuellem Touch. Besonders auffällig: In einer Aufnahme zeigte sich Bastian mit einer verdächtig ausgebeulten Hose, in einer anderen parodierten die Eheleute sogar Sexpositionen. Bedeutet der jüngste Content-Umschwung etwa, dass es bald ein TV-Comeback geben könnte? Dazu hat Yotta eine eindeutige Antwort: "Nein, die Sache ist durch."

TikTok / bastian.yotta0 Bastian Yotta, Januar 2026

Instagram / yottalife_official Bastian Yotta, Influencer

Instagram / yottalife_official Marisol Ortiz und Bastian Yotta, Influencer